Apple prepara dos dispositivos de realidad aumentada para 2022 y 2025

Pese a los numerosos anuncios de la WWDC 2021, una de las grandes ausencias del evento de presentación de Apple fueron sin duda los más que rumoreados dispositivos de realidad aumentada en los que ya se ha confirmado llevan trabajando desde hace un tiempo

Desde hace ya tiempo hemos visto cómo Apple se consolidaba como un firme creyente de esta tecnología, contrastando con la gran mayoría de empresas actuales, realizando una fuerte inversión en la implantación de estas capacidades en sus dispositivos móviles a través de ARCore, superando incluso el primer liderazgo de Google en este campo.

Sin embargo, pese al silencio del gigante de Cupertino, los últimos rumores parecen apuntar a una espera no tan larga. Y es que a sus propias declaraciones sobre una llegada en los «próximos meses», tal y como comparten desde Mac Rumors, el conocido filtrador Ming-chi Kuo suma ahora un espacio de tiempo más concreto, situando el primer anuncio de Apple dentro del segundo trimestre de 2022. Aunque no deja de sorprendernos que el primer anuncio de la compañía dentro del campo de la realidad aumentada, no será un dispositivo de realidad aumentada al uso.

Según el informe de investigación, el proveedor de Apple Genius Electronic Optical, está trabajando en un prototipo de lo que será un casco completo de realidad mixta, orientado hacia un uso principal más centrado en la realidad virtual. Y es que el mercado de la realidad aumentada seguirá a cargo de las ya adelantadas Apple Glass, unas gafas de aspecto común equipadas con las lentes inteligentes de Genius.

Por desgracia, en lo referente a estas gafas de realidad aumentada, parece que volveremos a ver un nuevo retraso que desplazaría su presentación hasta al menos 2025. Una espera que, si bien bastante larga, no tiene por qué suponer la cancelación del proyecto, tal y como hemos visto en anteriores ocasiones, e incluso con otros productos todavía inéditos como los automóviles inteligentes de Apple y Hyundai.