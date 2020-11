Vivaldi lanza la previa de su gestor de correo electrónico (con calendario y lector de noticias)

Vivaldi está a punto de cumplir por fin la promesa con la que nació: devolver a los usuarios del viejo Opera un navegador con toda la funcionalidad de aquel, y aunque de hecho Vivaldi ya ofrece a día de hoy -con algún matiz- bastante más funcionalidad de la que nunca tuvo Opera, la deuda pendiente era el gestor de correo electrónico… y casi está aquí.

Tras años de desarrollo y pruebas internas, Vivaldi ha lanzado la primera versión en abierto de su cliente de correo electrónico, uno al estilo del M2 del viejo Opera, integrado en el mismo navegador y repleto de opciones al nivel de cualquier aplicación de escritorio que se precie. De momento, eso sí, solo los usuarios más audaces de Vivaldi pueden probar el invento, y es que la característica aún no ha llegado a la versión estable -y recomendable- del navegador.

Da la sensación de que el software sigue los mismos ciclos de la vida, y si antaño se llevaban las aplicaciones mastodónticas con mil funciones en una y más tarde se pasó al minimalismo tipo Unix de haz solo una cosa, pero hazla bien, está volviendo el gusto por las navajas suizas, entre las cuales se cuenta el navegador web Vivaldi. No es el único ejemplo que me viene a la cabeza, pero es el que nos ocupa ahora.

Porque Vivaldi no estrena solo un gestor de correo electrónico: el ‘paquete’ incluye también una aplicación de calendario y un lector de noticias (RSS, Atom) y no en plan minimalista, con las opciones justas e integrado todo de cualquier manera. Tanto el gestor de correo como el calendario llegan con todas las opciones que uno esperaría encontrar en las mejores aplicaciones de su categoría, además de inteligentemente integradas en el navegador, ya sea en sus vistas a pantalla completa o en el versátil panel lateral.

La excepción es el lector de noticias, demasiado rudimentario como para que un usuario avanzado se plantee su uso, existiendo servicios con la potencia de Feedly o Inoreader, pero también aplicaciones independientes dedicadas bastante más potentes. Que lo hayan incrustado junto con el gestor de correo tampoco ayuda a otorgarle valor, pero como estamos hablando de una versión de pruebas y por lo que cuentan, tienen otros planes a futuro para este complemento, lo dejaremos estar por el momento.

Al fin y al cabo, la promesa la cumplen con el correo electrónico -aunque Opera también tenía un lector de noticias- y con el calendario rizan el rizo. Si al conjunto le sumamos el gestor de notas del navegador, les está quedando una suite de productividad que sin duda no es para todo el mundo, pero que a buen seguro habrá muchos usuarios que estarán encantados de utilizar semejante suite de Internet, que es como se denominaba tiempo ha a estas megaaplicaciones (¿alguien se acuerda de Mozilla Suite?).

Centrándonos en los dos elementos clave, el gestor de correo electrónico es lo que cabía esperar y un poco más: a nivel de interfaz es muy similar al M2 Opera, pero con más opciones, acordes al tipo de uso que se realiza actualmente, con bandejas de entrada unificadas o independientes, carpetas personalizadas para organizar mejor los mensajes, filtros, etiquetas, indicadores, búsqueda, soporte sin conexión… Y, por supuesto, soporte para los protocolos habituales: POP3, IMAP y SMTP.

El único problema que presenta parece estar con las cuentas de Google, a pesar de que en Vivaldi lo habían probado internamente sin percances. Pero ha sido liberarlo al público y Google cortar el grifo, impidiendo iniciar sesión por considerarlo una aplicación no permitida. En Vivaldi ya se han puesto en contacto con los de Mountain View para que intenten solucionarlo, así que debería ser cuestión de tiempo para que esto se resuelva. Por mi parte, este ha sido el motivo que me ha impedido probarlo y dar impresiones de primera mano.

En cuanto al calendario, más de lo mismo, en el buen sentido: vista de maño, mes, semana, día y agenda; opciones de fecha y hora, citas recurrentes, por ubicación, descripción y URL, modo tareas con casillas, calendarios privados o compartidos, con soporte para utilizarlo en local sin transmitir datos a ningún sitio, pero también con la posibilidad de añadir calendarios externos mediante el protocolo estándar (CalDAV). A falta de poder probarlo a fondo, se ve de diez.

A todo esto, cabe señalar que Vivaldi ofrece desde hace tiempo un servicio de correo electrónico gratuito que incluye calendario, basado en el software de código abierto Roundcube. Cualquiera puede abrirse una cuenta, que además podrá utilizar para sincronizar los datos del navegador entre diferentes dispositivos, y servirse de él también para sincronizar los calendarios. De hecho, si bien no es un servicio de calidad comparable a los de Google, Microsoft y otros gigantes o compañías dedicadas, es competente para la mayoría de usuarios y su política de privacidad es mucho más respetuosa (básicamente, no escanean tu contenido para nada).

En resumen, Vivaldi se ha anotado un tanto interesante para sus usuarios habituales y para quienes buscan un navegador que poco tiene que ver con lo que impera hoy en día y en el que lo que más importa es la posibilidad de personalización, pero no solo pro estética, que también, sino principalmente por funcionalidad al servicio de la productividad, pero sin obligaciones (se puede desactivar lo que no se use). A la espera de poder probar en condiciones el invento, lo dejo aquí.

¿Te interesa echarle un vistazo por ti mismo? Apunta: necesitas descargar la última versión Snapshot de Vivaldi y activar la casilla correspondiente en la sección oculta de experimentos, al a cual accederás a través de la URL interna «vivaldi://experiments/». Eso sí, recuerda que está en pruebas, así que asegúrate de todo lo que haces.

Para más datos, el extenso artículo de presentación que se ha marcado Jon von Tetzchner, cofundador de Opera y cofundador y CEO de Vivaldi, que puedes leer traducido al castellano en este enlace.

Por cierto, aunque no se menciona nada en el anuncio, al activar el correo y el calendario, verás aparecer en el panel lateral una aplicación de contactos que no se integra con el resto y de la que desconozco el estado en el que se encontrará, pero que deja entrever por dónde van a ir los tiros en este nueva etapa que inicia Vivaldi.