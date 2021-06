Windows 11 ha vuelto a salir a la luz y esta vez de la mano de la misma Microsoft. O para ser más precisos de su departamento de marketing que nos está dejando miguitas de pan para calentar el ambiente de «la mayor actualización de Windows en años». O todo es producto de nuestra imaginación…

Microsoft anunció hace unas semanas la celebración un evento a comienzos de verano para hablar de «el futuro de Windows«. El evento es extraordinario por varios motivos y el primero es que no es nada habitual que el mismo CEO, Satya Nadella, participe (junto al jefe de Windows, Panos Panay) en un evento a finales de junio donde el personal está pensando más en las vacaciones que en otra cosa y donde se hablará en exclusiva de un sistema operativo cliente.

El segundo detalle (y el que comienza a abrir las especulaciones del Windows 11) es la hora del evento, a las 11 a.m. ET, en otra fecha/hora tampoco habitual para una conferencia. El tercero ya proviene de los más imaginativos, porque el tweet donde se anuncia la presentación y cuya imagen ves en portada sugiere un número «11» donde se refleja la cuadrícula de la ventana.

¿Vídeo de 11 minutos = Windows 11?

Ahora tenemos otra pista más, aunque hay que seguir echándole imaginación al asunto. Resulta que Microsoft ha publicado un vídeo en YouTube donde remezcla los sonidos de inicio de Windows en una sola pista en cámara lenta. Irónicamente, Windows no ha tenido un sonido de inicio distintivo desde Windows 8.

Además, Microsoft parece tener un concepto único de lo que constituye una melodía lenta y relajante. Personalmente, cuando quiero relajarme le doy caña al amplificador -sin molestar a los vecinos- con algo de clásica o con los grandes éxitos de Queen que por lo menos a mí me desestresan. El vídeo no va muy allá (para mi gusto) pero, oh sorpresa, dura exactamente 11 minutos, ni un segundo más, ni menos.

No te cansamos más y te dejamos relajarte… Hemos hablado hasta la saciedad de las necesidades de pasar página de un Windows 10 que no ha cumplido con las expectativas. Un Windows 11, tal y como lo entendemos nosotros, plantea enormes desafíos (nuevo kernel, nueva interfaz de usuario, mejor soporte de aplicaciones o el abandono de componentes legado manteniendo a la vez el enorme ecosistema de Windows).

¿Se atreverá Microsoft a correr los riesgos que ello supone? Ójala. El problema de pasarse de frenada en marketing y crear demasiadas expectativas es que es más difícil cumplirlas. Si Nadella nos va a hablar de las bondades de Windows 10 21H2 ¡apaga y vámonos! Esperemos que sea un Windows 11 de verdad, «la mayor actualización de Windows en años», como prometen.