Hace nada pudimos ver, por fin, el primer vídeo con escenas de juego real de STALKER 2: Heart of Chernobyl, una de las grandes exclusivas que recibirán Xbox Series S y Xbox Series X, y que tendrá también una versión para PC. Este juego estará limitado a la nueva generación, lo que significa que no tendrá que partir de las limitaciones que habría impuesto un desarrollo para Xbox One, y que ofrecerá un apartado técnico de primer nivel.

Esto es una excelente noticia, ya que significa que STALKER 2: Heart of Chernobyl ha sido desarrollado y optimizado para aprovechar, desde cero, el potencial que ofrecen las consolas de nueva generación, y que por tanto podemos esperar una experiencia superior a todo lo que hemos visto hasta ahora en títulos similares.

El primer tráiler que hemos visto, y que podéis encontrar justo al final de este artículo, lo confirma, ya que presenta un acabado técnico sobresaliente, del que podemos destacar especialmente el nivel de detalle de los escenarios, la complejidad de la geometría, el modelado de los personajes y lo que parece ser trazado de rayos aplicado a los reflejos. GSC Gameworld, responsable del desarrollo de STALKER 2: Heart of Chernobyl, ha utilizado la última versión del Unreal Engine 4 para dar forma a este esperado juego.

Sin embargo, también tenemos una mala noticia, y es que ese salto a nivel técnico nos obligará a asumir «el precio de la nueva generación» en PC, es decir, a lidiar con un aumento de los requisitos mínimos y recomendados que nos sacará directamente de la zona de confort en la que nos habían sumido los desarrollos centrados alrededor de PS4 y Xbox One.

Requisitos mínimos de STALKER 2: Heart of Chernobyl

Windows 10 como sistema operativo.

Procesador Intel Core i5-7600K o AMD Ryzen 5 1600X.

8 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 1060 de 6 GB o Radeon RX 580 con 8 GB.

150 GB de espacio libre (SSD).

Como podemos ver, lo que antes eran los requisitos recomendados de los juegos desarrollados partiendo de la base de Xbox One y PS4 se convierten, ahora, en los requisitos mínimos de la nueva generación.

Quiero destacar un error importante en las equivalencias de procesadores, ya que el Core i5-7600K tiene cuatro núcleos y cuatro hilos, mientras que el Ryzen 5 1600X tiene seis núcleos y doce hilos. La equivalencia correcta al primero sería un Ryzen 3 2300X.

Requisitos recomendados de STALKER 2: Heart of Chernobyl

Windows 10 como sistema operativo.

Procesador Intel Core i7-9700K o AMD Ryzen 7 3700X.

16 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 1080 Ti, GeForce RTX 2070 Super o Radeon RX 5700 XT.

150 GB de espacio libre (SSD).

Son tres tarjetas gráficas que, en rasterización, ofrecen un rendimiento muy similar, así que no tengo nada que objetar. La equivalencia a nivel CPU tampoco está del todo mal, ya que ambos procesadores tienen 8 núcleos. No obstante, el Core i7-9700K tiene un mayor rendimiento monohilo, mientras que el Ryzen 7 3700X tiene el doble de hilos (16), gracias a la tecnología SMT.

El lanzamiento de STALKER 2: Heart of Chernobyl se producirá el 28 de abril de 2022. El listado de requisitos que hemos visto en Steam indica claramente que necesitaremos un SSD. Esto no quiere decir, en principio, que el juego no vaya a funcionar si lo instalamos en un HDD, pero sí que es probable que si lo hacemos tengamos que asumir tiempos de carga muy largos, y problemas de carga de texturas y efectos de «popping» derivados de la lentitud de este tipo de unidades de almacenamiento.