Microsoft ha iniciado el despliegue de Windows 10 May 2021 Update, una actualización que ya se encuentra disponible a nivel general y que, en teoría, no debería dar ningún problema grave, ya que ha pasado por diferentes fases de prueba en el canal Insider. No obstante, y tras mi última experiencia con las actualizaciones de Windows, que hicieron desaparecer mis unidades SSD y me dieron un importante quebradero de cabeza, tengo claro que voy a esperar.

El caso es que, a pesar de esa supuesta madurez y estabilidad que debemos atribuir a Windows 10 May 2021 Update, Microsoft ha decidido lanzar un parche centrado en mejorar la fiabilidad y la estabilidad, es decir, una importante actualización que tiene, como objetivo, introducir algunos cambios y ajustes necesarios en los equipos de los usuarios que actualicen a esa nueva versión de Windows 10, y que vayan a instalar futuras actualizaciones, tanto de seguridad, los parches mensuales, como de nuevas funciones, las actualizaciones semestrales.

No es la primera vez que Microsoft libera un parche de este tipo, de hecho, el primero llegó en 2018, un año que recuerdo a la perfección porque fue un poco complicado para la división de Windows en Microsoft, debido a los graves problemas que dio la actualización Windows 10 October 2018 Update, probablemente la pero actualización semestral que ha lanzado el gigante de Redmond hasta la fecha. Si alguien cree que exagero, solo le recordaré que dicha actualización llegó tan mal al canal general que no solo tuvo que ser retirada, sino que además tardó tanto en volver que prácticamente se pisó con la primera actualización semestral de 2019.

Parche de fiabilidad para Windows 10 21H1: ¿Por qué es importante?

Este parche está diseñado para mejorar tanto el proceso de actualización de Windows, que es uno de los pilares centrales de este sistema operativo, como para aplicar mejoras a nivel de fiabilidad en numerosos servicios que son los responsables del proceso de actualización, en general, de cualquier dispositivo que utilice Windows 10. De esta forma, se facilita la instalación de futuras actualizaciones, tanto mensuales como semestrales.

Normalmente este tipo de parches de fiabilidad se publican para preparar a Windows 10 antes de la llegada de una actualización muy grande y muy importante, y por las fechas en las que nos encontramos, y las informaciones que hemos ido viendo durante los últimos días, todo parece apuntar a Windows 11, una importante puesta al día del conocido sistema operativo de Microsoft que podría llegar con la introducción de la actualización semestral que llegará a finales de este año, concretamente entre los meses de octubre y de noviembre.

Con este nuevo parche, Microsoft espera allanar el camino a futuras actualizaciones, simplificar y acelerar la llegada de las mismas, y reducir al mínimo el número de errores y de problemas derivados de estas. Es importante tener en cuenta que, además, este parche de fiabilidad también instalará, o actualizará, «»Microsoft Update Health Tools», un conjunto de herramientas que permiten corregir los archivos de Windows que puedan estar dañados, y liberar espacio en disco eliminando miniaturas y archivos temporales. Está claro que se avecina algo grande, y que lo descubriremos con la llegada de la actualización semestral de finales de este año. ¿Veremos realmente un salgo a Windows 11? Yo apuesto que sí, ¿y vosotros?