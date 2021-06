Netatmo cumple 10 años ¿conoces sus productos?

La situación actual de pandemia ha cambiado irremediablemente nuestra forma de entender la vida. Nuestra rutina, nuestras relaciones interpersonales, y también, el concepto que teníamos de nuestra vivienda. Ahora, nuestra casa se ha convertido, no solo en el sitio donde vivimos, sino también donde trabajamos y/o estudiamos. Esta nueva realidad ha manifestado la necesidad de optimizar nuestro hogar, haciéndolo mucho más confortable. Y para ello, los productos inteligentes se postulan como la gran solución.

Es importante matizar que el hogar inteligente no es un concepto nuevo. Se remonta al siglo XX, cuando se inventaron los mandos a distancia. Esto marcó el inicio del hogar automatizado y dio lugar a la aparición de los primeros electrodomésticos y del termostato programable. Se podría decir, por tanto, que el hogar inteligente ya no es un lujo, sino una realidad. En la búsqueda y optimización de la Smart Home, se han desarrollado soluciones más económicas y, en el caso de algunas marcas como Netatmo, que ya cumple 10 años en el mercado y en la que todas las funcionalidades de sus dispositivos están disponibles de forma gratuita; sin gastos de suscripción ni costes adicionales.

Nosotros hemos probado algunos de sus productos y la experiencia siempre ha sido muy buena.

Cámara inteligente de Interior

La instalación de esta cámara no puede ser más sencilla, simplemente elije el sitio, enchúfala a la corriente y vincúlala a tu móvil con la aplicación. Su aspecto contenido y bien diseñado no hará sospechar de que ahí hay una cámara. Gracias al software de Netatmo te alertará al momento de si algún intruso no conocido entra en tu casa mediante una notificación en el móvil. Para ello solo tendrás que enseñarle las caras de las personas que viven en tu casa. A su vez en Netatmo también respetan la privacidad de los habitantes de la casa, de esta forma, cuando reconoce una cara da la opción de desactivar la grabación en vídeo.

Por último, la grabación de vídeo y su almacenamiento es totalmente gratuito, tan solo tienes que comprar la cámara.

Timbre Inteligente con Vídeo

Si lo que queremos es controlar lo que pasa fuera de casa Netatmo también nos da la posibilidad de hacerlo con este timbre inteligente. Para instalarlo tendremos que poner uno de los módulos en el carrillón y sustituir a continuación el pulsador del timbre existente por el de Netatmo.

Válvulas Inteligentes

Una opción muy interesante para controlar la temperatura y el gasto en la calefacción en aquellos pisos con calefacción central. Este pack se compone de dos válvulas y un relé, pudiendo comprar válvulas individuales si fuera necesario. Gracias a este sistema podremos controlar la temperatura de cada habitación en la que instalemos las válvulas de manera individual, desde la propia válvula, nuestro smartphone o el ordenador.

Termostato Modulante Inteligente

Un termostato compatible con la mayoría de calderas OpenTherm, de acumulación y modulantes, sea cual sea la energía utilizada (gas, combustible o madera). Permite añadir hasta 20 válvulas y crear 10 habitaciones diferentes. Este termostato regula la producción de agua caliente en este tipo de calderas y permite activar o desactivar la producción de agua caliente a distancia.

Termostato Inteligente

Netatmo también tiene un termostato para calderas individuales. Con cinco preguntas este termostato, que puede instalarse de manera cableada o inalámbrica, diseña un programa de calefacción adaptado a tu ritmo de vida. Incluye modo ausente y anti-hielo para largas temporadas de ausencia. Cuenta también con la función Auto-Adapt que permite ajustar el funcionamiento de calefacción según la temperatura del exterior y las características térmicas de la vivienda. Todo esto controlable desde el smartphone, ordenador o tableta.