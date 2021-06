Steam controlará más el uso de redes VPN

Aunque hay quienes intentan pelearle el puesto, es indiscutible que Steam, a día de hoy, es la plataforma líder en lo referido a tiendas de juegos para PC. Por una parte tenemos servicios similares, como Epic Games y GOG, y por otra las tiendas de códigos, en las que es posible adquirir juegos por un precio inferior al que tienen en dichas plataformas. Los primeros no han logrado plantarle cara a la tienda de Valve y, con respecto a los segundos, los códigos que venden son para Steam y otras plataformas, por lo que no podemos considerar que son competencia total (aunque sí que lo sean en parte).

Una de las principales razones del éxito del que disfrutan estas tiendas de códigos es, obviamente, que ofrecen juegos a un precio inferior al que tienen en catálogo cuando los vemos en Steam. Y aunque hay eventos, como las rebajas de verano que han comenzado esta misma tarde, hay muchos usuarios que prefieren buscar los títulos que quieren por un precio más económico y, solo si no está disponible en esas tiendas, recurren a comprarlo en Steam.

Sin embargo hay quienes van más allá. Aunque no todo el mundo lo sabe, es fácilmente imaginable que los precios de los juegos de Steam suelen variar de unas regiones a otras. Cuando una distribuidora o un desarrollador independiente sube su juego a Steam para comercializarlo, debe introducir su precio en dólares estadounidenses, y de manera automática la plataforma le sugiere los precios adecuados para el resto del mundo.

El factor clave es que este cálculo no consiste exclusivamente en realizar el cambio de divisa. Steam contempla la diferencia de las economías de los diferentes países y propone unos precios adaptados a cada economía local. Casualmente ayer mismo el desarrollador de juegos y YouTuber Alva Majo publicó un vídeo, de lo más interesante, explicando cómo gestionan las principales tiendas de juego los precios de los mismos.



De dicho vídeo, y al hilo de lo que estaba diciendo, me quedo con el momento en que cuenta que para un juego con un precio de 4,99 dólares en Estados Unidos, Steam recomienda un precio de 67,99 pesos argentinos, lo que al cambio son unos 0,60 euros. Dicho de otra manera, si el desarrollador o la distribuidora aceptan los precios sugeridos por Steam, el precio del mismo juego desciende casi un 86% si lo compras en Argentina en vez de hacerlo en Estados Unidos.

Con estos ajustes, Steam pretende acercar los juegos a los usuarios de dichos países, ya que si mantuvieran el mismo precio en todas las geografías, muy probablemente resultarían prohibitivos para la mayoría. El problema es que, como ocurre prácticamente en todo, siempre hay algunas personas que deciden sacarle partido a estas medidas en su propio beneficio, y para este fin los servicios de VPN resultan particularmente útiles.

Esto no es algo nuevo, por ejemplo en el lanzamiento de Cyberpunk 2077 se supo rápidamente que CD Projekt Red también había ajustado su precio en diferentes regiones, y que, así, comprarlo por ejemplo en Ucrania reducía su precio a una tercera parte. Esto circuló rápidamente por Internet, en foros, redes sociales y webs, y finalmente fueron bastantes las personas que, pese a encontrarse en otros países con economías más fuertes, recurrieron a una VPN para comprar el juego al precio de Ucrania.

Con Steam esto resulta más complejo, pues es una técnica que Valve identificó hace ya tiempo, y desde entonces ha ido estableciendo medidas para evitar que, por ejemplo, alguien de España pueda adquirir juegos en la tienda argentina, que es una de las más económicas. Y aún así, todavía hay personas que encuentran la manera de hacerlo, pues en determinadas circunstancias, modificando el país de residencia del propietario de la cuenta y usando una VPN, es posible adquirir juegos en otras regiones.

In a further crack down on people buying games in cheaper regions, Valve added a limit on how often you can change your Steam account’s country.

Country may not be updated more than once every 3 months. Purchases can be completed using a payment method from your current region.

— Steam Database (@SteamDB) June 23, 2021