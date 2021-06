Hoy comienzan las rebajas de verano de Steam

Además del propio Sol, lo que más nos quema durante el verano es el dinero de nuestra cartera. Y es que se trata de uno de los periodos de ofertas de videojuegos más esperados, con grandes eventos como las rebajas de verano de Steam, que según afirman las últimas filtraciones, estarían a punto de comenzar, fechándose para hoy mismo.

Con una cuenta atrás ya presente, la fuente no es otra que Steam Database, conocida por ofrecer todo tipo de adelantos e información de esta plataforma de juegos, con una tasa de acierto prácticamente perfecta. Y es que estas filtraciones suelen estar basadas en las propias fechas que Steam comparte con los desarrolladores participantes en las ofertas de las rebajas de verano.

24 hours remain until the Steam Summer Sale.

Sneak peek, there are new community profile themes coming: Candy, Cherry, Steam Green, Sea Foam, Autumn, Blue Screen, Summer 2021.

Countdown: https://t.co/FINTCWpcMA pic.twitter.com/QkeDSmCTlq

— Steam Database (@SteamDB) June 23, 2021