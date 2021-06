Hace solo un par de horas hablábamos del futuro de los smartwatches, y ahora ya sabemos que se llama One UI Watch. Bueno, para los smartwatches de Samsung, para ser más exactos, pues es el fruto de la colaboración suscrita entre Google y Samsung, de la que ya nos hablaron en el Google I/O 2021, y de la que hoy hemos podido conocer nuevos detalles en la presentación online de Samsung en este más que atípico Mobile World Congress 2021.

¿Y en qué consiste One UI Watch? Como ya nos temíamos, Samsung se ha guardado los primeros modelos de Galaxy Watch para un próximo unpacked, por lo que todavía tendremos que esperar en principio hasta agosto, para que la tecnológica coreana nos muestre, finalmente, los primeros relojes surgidos de esta fusión de Wear OS y Tizen, con la que ambas compañía pretenden plantarle cara a Apple y a su Watch, que a día de hoy no tiene competencia real en su segmento.

Sea como fuere, a falta de reloj nos quedamos con One UI Watch, y lo visto en la presentación, que puedes ver en YouTube, es sin duda prometedor, pues toma lo mejor tanto de Wear OS como de Tizen, y lo lleva a una propuesta en la que se han tenido en cuenta tanto aspectos relacionados con el rendimiento, como mejoras en la usabilidad que pretenden ofrecer una experiencia de uso mucho más cómoda y, sobre todo, más integrada en el ecosistema Galaxy.

Esto funciona en varios sentidos. Por ejemplo, One UI Watch pretende ofrecer una mayor catálogo de apps, algo en la línea de lo que ya te contamos ayer, y que se traduce en dos interesantes novedades: las apps que instales en el móvil se instalarán automáticamente en el reloj (algo que ya tiene el Apple Watch desde hace tiempo) y acceso directo a la tienda de aplicaciones desde el reloj, de manera que éste gana en independencia y, por lo tanto, en utilidad sin necesidad del smartphone.



Para potenciar esta independencia, One UI Watch es compatible con tarjetas eSim, de modo que aunque no tengamos el teléfono en ese momento, incluso si está apagado, el reloj no pierda gran parte de sus funciones. Y es que uno de los problemas de muchos de los smartwatches de hoy en día es precisamente ese, que dependen del teléfono para ser útil. Un reloj con conectividad propia y capaz de conectarse a redes de datos rompe por completo con ese paradigma.

Como ya te hemos contado, One UI Watch es fruto de la colaboración entre Google y Samsung, por lo que el crecimiento en la cantidad de apps disponibles para los smartwatches también contará, claro, con los servicios más populares de la empresa del buscador: Google Maps, Mensajes y YouTube Music son los ejemplos que nos han mostrado, y seguramente veremos esta lista crecer a partir de la llegada al mercado del primer Galaxy Watch con One UI Watch.

Por lo demás, One UI Watch también promete mejoras en el rendimiento, optimización en el consumo y, algo tremendamente importante, mayor precisión en la toma de datos con los sensores. Con la importancia que van cobrando los smartwatches en lo referido a la cuantificación, tanto para practicar deporte como sobre todo para monitorizar el estado de salud, es clave que las mediciones sean lo más precisas y fiables que sea posible. Apple tiene el foco puesto en ese punto desde hace bastante tiempo, y ahora Google y Samsung han puesto también ahí el foco. ¿Lo siguiente? Esperar que en Cupertino hayan tomado nota y, de no ser este año, que sí que nos sorprendan en 2022.