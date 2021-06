Con HP Wolf Security, HP aplica el mantra que durante mucho tiempo la industria de la seguridad ha pretendido llevar a término en el sector tecnológico. Y es que por norma general la seguridad no deja de ser un añadido, a no ser que haya sido tenida en cuenta desde el primer momento, es decir, desde que se empieza a concebir una solución tecnológica, sea ésta del tipo que sea. A nadie se le ocurre construir una vivienda, para, al finalizar, instalar en la misma todas las conducciones (electricidad, agua, etcétera) que deberían haber sido instaladas durante la construcción. La seguridad, como las tuberías, debe formar parte del proceso de diseño de todos aquellos elementos que deben ser protegidos.

Y es que, aunque el software es muy importante en la protección frente a todas las amenazas a las que nos enfrentamos a día de hoy en el mismo momento en el que encendemos un PC, de un tiempo a esta parte hemos descubierto que solamente una combinación de software y hardware diseñado específicamente para la producción de los sistemas nos ofrece el nivel de seguridad necesario para plantar cara a dichas amenazas y poder trabajar con normalidad. Tecnologías como Secure Boost-TPM (Trusted Platform Module) y Secure Enclave, como apuestas de Microsoft y Apple respectivamente, son una clara muestra de ello. En el caso de HP un claro ejemplo es HP Sure Start, nacida en el año 2013 y aún hoy diferencial dentro de la industria.

HP Wolf Security es un paso de gigante en este sentido, ya que concibe la seguridad desde una perspectiva holística, con un modelo compuesto por múltiples capas que van desde el hardware y el firmware de los sistemas protegidos, hasta niveles que se sitúan por encima del sistema operativo. Y es que cada uno de esos niveles, en los que se establece una capa de protección con HP Wolf Security es parte de la superficie de ataque tan buscada por los ciberdelincuentes. Una superficie de exposición que convierte cada dispositivo en una potencial vía de entrada para los ciberdelincuentes.

¿Qué es HP Wolf Security?

Bajo este nombre encontramos una solución integral de seguridad compuesta de múltiples elementos dirigidos, de manera específica, a proteger los endpoints que, ya sea en el entorno doméstico o en el profesional, están siempre en el punto de mira de los ciberdelincuentes. Hablo, claro, de ordenadores e impresoras, precisamente los tipos de dispositivo que podemos encontrar, por igual, tanto en hogares como en oficinas.

Y precisamente en este punto es importante darle una vuelta de tuerca puesto que, ¿qué es lo que diferencia ahora hogares y oficinas? No es necesario, a estas alturas, abundar sobre la adopción masiva del teletrabajo que hemos vivido el último año, pero sí que es importante tener en cuenta la incidencia que ha tenido este cambio de tendencia en el campo de la ciberseguridad. Un impacto que, por reducirlo a un único número, podemos expresar con un 400%, que es el incremento en el volumen global de ciberataques que se llevan a cabo en la actualidad, con respecto a los que se producían antes de la llegada de la pandemia.

Frente a esta amenaza, HP ha unificado su amplio catálogo de soluciones de seguridad especialmente dirigidas al endpoint, agrupándolas en HP Wolf Security y adaptando la propuesta de seguridad a cada contexto. Y es que a diferencia de otras soluciones integrales de seguridad, que se dirigen en exclusiva al segmento profesional, HP Wolf Security también protege los dispositivos del entorno doméstico. O, para ser más exactos, a los usuarios de los mismos, pues la clave expuesta por HP es proteger a las personas.

¿Qué encontraremos en HP Wolf Security?

Toda la plataforma de seguridad ha sido diseñada alrededor del paradigma zero trust, un modelo que parte de la asunción de que no existe ningún elemento confiable per se. Así, cada operación debe ser validada de manera individual, y los permisos se conceden exclusivamente para tal fin. Gracias a la eliminación de la confianza por defecto, se racionaliza la gestión de los privilegios, evitando así el escalamiento vertical, también conocido como escalado de privilegios, y que es la clave de muchos de los ataques que vivimos en la actualidad.

Con la seguridad reforzada por hardware de HP Wolf Security, y partiendo de su modelo zero trust, contaremos con protección tanto proactiva como reactiva. La estricta gestión de los privilegios supondrá una barrera prácticamente infranqueable para la inmensa mayoría de las amenazas antes de que puedan llegar a producirse. Y es que la sustancial reducción de la superficie de exposición, sumado a la identificación temprana de cualquier elemento que pueda suponer una amenaza, nos ofrece la parte proactiva de la seguridad.

Y, en lo referido al enfoque reactivo, es decir, al que nos plantea cómo responderá el sistema frente a un ataque que ya se ha producido, encontramos medidas como el firmware autorreparable, la detección de amenazas en memoria de acceso y la contención de amenazas mediante el aislamiento, soluciones tecnológicas gracias a las cuales será posible minimizar, de manera sustancial, el impacto de un ataque, haciendo que en algunos casos pueda incluso no tener absolutamente ninguna consecuencia.

Para usuarios particulares, HP ofrece un conjunto de funciones de seguridad que permiten adaptar el modelo zero trust al entorno doméstico, y además lleva el conjunto de software y servicios agrupados en HP Wolf Essential Security a una selección de impresoras domésticas, un dispositivo cuya seguridad suele ser descuidada, pese a que en muchas ocasiones son empleadas para imprimir información que no debe caer en malas manos. De este modo, tanto usuarios particulares como profesionales que empleen su infraestructura doméstica con fines laborales, podrán contar con la tranquilidad de saberse bien protegidos.

En lo referido al entorno profesional, HP Wolf Security despliega un completo conjunto de herramientas dirigidas tanto a ordenadores como a impresoras, que se agrupan en varios niveles, ofreciendo así una oferta adecuada tanto a pymes, con HP Wolf Pro Security, como a grandes empresas y entidades gubernamentales, mediante HP Wolf Enterprise Security. Además, con Sure Click Enterprise, un avanzado sistema de aislamiento, las empresas podrán proteger sus aplicaciones y servicios críticos.

Próximamente te explicaremos, en detalle, en qué consiste cada una de las propuestas de seguridad de HP Wolf Security, pero como punto de partida es clave tener en cuenta que la conjunción de software y hardware, al sumarse a las múltiples capas por las que está compuesta la plataforma de HP, nos permiten enfrentarnos al ecosistema de malware y amenazas de hoy en día con las garantías necesarias para hacerlo con seguridad.