¿Recuerdas los tiempos en los que se suponía que una conexión Bluetooth, WiFi o la propia del teléfono al operador podían ser responsables de fallos en los sistemas de un avión? Eran aquellos tiempos en los que nada más abordar el avión debías apagar por completo el teléfono. Aunque los fabricantes definieron entonces el llamado modo avión, con el que todas las conexiones inalámbricas se deshabilitaban, ni siquiera éste se podía emplear en algunos vuelos. Curiosamente, sí que se podían emplear portátiles, reproductores de Mp3, etcétera.

Con el paso de los años, los sistemas de los aviones fueron blindándose para evitar los potenciales riesgos de Bluetooth y compañía y, en consecuencia, las regulaciones se suavizaron, si bien hubo varias intentonas para conseguir que volviera la prohibición. Nunca terminé de entender la razón de los mismos, pero en fin, qué sabré yo. Sea como fuere, esos movimientos fueron infructuosos y, a día de hoy, como ya sabrás, el móvil se puede emplear con el modo avión durante todo el vuelo, al igual que se permite emplear la conexión con tu operador hasta que el personal de vuelo da orden de desactivarlas.

La relación mejoró en el momento en el que las aerolíneas empezaron a ofrecer sus servicios de WiFi a bordo. Y es normal, porque al precio al que te cobran el megabyte de datos, da para que forren todo el avión con papel de aluminio a poco que te descargas el correo y revisas un par de webs. Un cambio que, finalmente, demostró que la utilización de WiFi a bordo no plantea ningún problema en aviones preparados para ello… y lo mismo ocurre con Bluetooth.

Así, de un tiempo a esta parte, se ha popularizado ver a bordo a pasajeros empleando sus dispositivos para escuchar música, ver películas y series, conversar con otras personas mediante servicios de voz… ya no desaparecemos del mundo al subirnos a un avión (a no ser que queramos hacerlo, claro), y la proliferación de auriculares Bluetooth ha sido de gran ayuda para ello. Sin embargo, hasta ahora, la relación no se había completado.

La buena noticia es que el círculo parece cerrarse, puesto que según leemos en The Verge, parte de la flota de United Airlines permitirá conectarse a los sistemas de ocio individuales con auriculares Bluetooth. Sí, algunas flotas todavía mantienen ese incomprensible y molesto doble jack para conectar tus auriculares cableados, pero al mismo tiempo, los Boeing 737 Max 8 (sí, tenía que ser en ese modelo), empezarán a permitir emplear tus auriculares sin cables, sin necesidad de adaptadores, etcétera.

Estos servicios no suelen destacar por una excepcional calidad de imagen y de sonido, pero eso no quita que supongan un buen entretenimiento en vuelos largos, especialmente si no eres de conciliar el sueño durante los mismos. Así, la compatibilidad de los mismos con los auriculares Bluetooth de sus usuarios supone un avance más y, además, una comodidad enorme para muchos, entre los cuales me incluyo sin dudarlo.