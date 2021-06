Youtube emitirá gratis la UEFA Women's Champions League

YouTube se anota un tanto muy significativo, y que además tiene varias lecturas que lo hacen todavía más interesante de lo que puede parecer en un primer momento. Y es que este acuerdo es pionero y, además, proporciona a YouTube una herramienta sensacional para combatir a quien de un tiempo a esta parte parece haberse convertido en su principal rival: Twitch.

La base de la noticia es, como podemos leer en Engadget, el acuerdo suscrito a tres partes: YouTube, UEFA como organizadora de la competición y DAZN, actual poseedora de los derechos de emisión de la UEFA Women’s Champions League, la versión femenina de la popular Liga de Campeones. A consecuencia del mismo, YouTube emitirá, gratuitamente, toda la competición salvo las rondas de clasificación. Un total de 61 partidos que podrán verse en todo el mundo salvo Oriente Medio, África del Norte y China.

El acuerdo entre YouTube, UEFA y DAZN se extiende a cuatro temporadas, la actual 2021-2022 y 2022-2023 en las que las emisiones serán las que he indicado anteriormente, y posteriormente las 2023-2024 y 2024-2025, en la que gran parte de los partidos pasarán a emitirse exclusivamente a través de DAZN, pero aún será posible ver 19 encuentros, de cada una de ambas temporadas, a través de YouTube.

Con esta colaboración, YouTube entra de lleno en un sector tan complejo y lucrativo como el de las retransmisiones deportivas. Y aunque es cierto que la UEFA Women’s Champions League no tiene, socialmente, tanto tirón como la versión masculina de la misma, sí que se trata de un evento deportivo de primera línea y que, por lo tanto, puede servir para atraer un enorme volumen de audiencia a la plataforma. Y no es que YouTube se quede corto en usuarios, pero sí que hay una parte de la población que no se siente atraída actualmente por su tipo de contenidos, y que puede dar el salto con las retransmisiones deportivas.

Otro aspecto muy interesante de este acuerdo es que hemos sabido del mismo poco después de que se anunciara que Ibai emitirá gratuitamente a través de Twitch para España, la Copa América. Evidentemente no es lo mismo, los derechos obtenidos por Ibai se circunscriben exclusivamente a nuestro país, mientras que los de YouTube con la UEFA Women’s Champions League son prácticamente globales (con las excepciones que he indicado antes), pero que ambas plataformas se conviertan, este mismo año, en un canal para las retransmisiones deportivas, resulta desde luego muy interesante.

¿Podrían estar planteándose abordar el mercado de las retransmisiones deportivas? Y, es más, ¿podría ser esa una de las próximas batallas entre Google y Amazon, propietarias respectivamente de YouTube y Twitch? El nacimiento de plataformas como DAZN demuestra que el streaming es la opción preferida cada vez por más usuarios para ver las competiciones deportivas, ya sea en el televisor, el ordenador, el smartphone o cualquier otro dispositivo, una capacidad multiplataforma con la que las televisiones tradicionales lo tienen complicado para competir.

Otro aspecto destacable y muy positivo de este acuerdo es que, gracias al mismo, el deporte femenino gana puntos en visibilidad. La posibilidad de ver una competición de alto nivel de manera gratuita a través de YouTube puede actuar como un dinamizador que atraiga a nuevas audiencias, algo que supondría un gran logro.

