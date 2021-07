OnePlus fusionará OxygenOS con ColorOS de OPPO

Adelantado el mes pasado, y tras su confirmación oficial hace un par de semanas, finalmente OnePlus y Oppo nos avanzan nuevos detalles sobre la profundidad de su fusión. Y es que al igual que esta unión no nos resultó excesivamente sorprendente, dado el hecho de que ambas compañías forman parte del grupo tecnológico chino BBK Electronics, tampoco nos sorprenden las noticias sobre el futuro de OxygenOS.

Inicialmente, la compañía tranquilizó a sus fanáticos diciendo que OxygenOS no iría a ninguna parte, el último desarrollo ahora sugiere que OxygenOS de OnePlus está listo para fusionarse con ColorOS de OPPO. Una noticia que ha llegado a través de un mensaje en el foro de la compañía firmado por el propio Gary C, jefe de producto de OxygenOS, quien asegura que las dos empresas están trabajando en «integrar el código base de OxygenOS y ColorOS». La publicación afirma además que la medida ayudará a OPPO y OnePlus a lograr una mejor eficiencia y también a estandarizar la experiencia del software en todos los ámbitos.

Sin embargo, todavía existen algunas dudas sobre este cambio, ya que no deja de sorprender que sea ColorOS quien absorba a OxygenOS y no al contrario, dada las opiniones diversas que tienen los usuarios frente a ambos sistemas operativos. No obstante, parece que el ejecutivo de la compañía pasa por una agregación más que una fagocitación, asegurando que «este es un cambio que probablemente ni siquiera notará, ya que está sucediendo entre bastidores«.

Junto con este anuncio, la compañía también arrojó luz sobre su hoja de ruta de actualización del software, según la cual, los dispositivos insignia como la serie OnePlus 8 y los teléfonos más nuevos recibirán tres actualizaciones importantes de Android y cuatro años de parches de seguridad. Los OnePlus Nord y Nord CE de gama media recibirán dos actualizaciones importantes de Android y tres años de actualizaciones de seguridad. La serie económica Nord N, que incluye modelos como N10 y N100, recibirá una única actualización importante de Android y tres años de actualizaciones de seguridad.