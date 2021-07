Los monitores panorámicos son una de las opciones más demandadas a la hora de elegir pantallas de visualización para PCs y modelos como el nuevo Philips Brilliance 498P9Z llevan al extremo un tipo de diseño que hemos adoptado un buen número de usuarios como reemplazo a los sistemas multi-pantalla.

El Philips Brilliance 498P9Z es un monitor gigante que ofrece la friolera de 49 pulgadas de diagonal. Ello exige un escritorio de grandes dimensiones ya que su ancho supera el metro de longitud. Aún más espectacular es su relación de aspecto, una 32:9 que lleva al máximo lo que la industria ofrece en ultra panorámicos.

Su panel es de tecnología VA y ofrece una resolución nativa máxima de 5.120 x 1.440 píxeles. Ello equivale a tener dos pantallas de 27 pulgadas con 2560 x 1440 píxeles una al lado de la otra, pero sin biseles que distraigan y aumenten aún más la necesidad de espacio disponible y la gestión de dos periféricos.

Su panel es curvo con un radio de 1800R. Ello no solo mejora la inmersión, si no que es casi imprescindible para facilitar la visión en los laterales en estos enormes tamaños de pantalla. La pantalla cuenta con una cobertura del 89% de la gama de color Adobe RGB, 91% de DCI-P3, el 100% NTSC y el 122% de la gama de colores sRGB. El panel está calibrado de fábrica con una precisión Delta E <2 y no faltan tecnologías como el modo LowBlue contra la molesta luz azul.

A usos más profesionales se destina la estación de acoplamiento USB-C que incluye, lo que simplifica la conexión de todos los periféricos, incluido el teclado, el ratón o la conexión Ethernet al monitor con un solo cable. También cuenta con un conmutador KVM integrado multi cliente, que permite controlar dos PCs por separado cambiando rápidamente entre las fuentes o mostrando el contenido de ambos en la pantalla.

Y también para jugar y multimedia. Este monitor ofrece una frecuencia de actualización de 165 Hz y un tiempo de respuesta de 4 ms, lo que no está nada mal para su resolución. También está certificado para la tecnología de sincronización de imágenes Adaptive-Sync.

En cuanto a los puertos, incluye un DisplayPort 1.4, tres entradas HDMI 2.0 y seis USB 3.2 (dos ascendentes y cuatro descendentes con carga rápida). Incorpora altavoces duales de 5 vatios y un soporte que permite regulación en altura, giro e inclinación.

No se ha facilitado disponibilidad o precio para este Philips Brilliance 498P9Z, aunque por lanzamientos anteriores de la marca piensa en -al menos- 1.200 dólares. No son económicos, pero son todo una gozada estos ultra panorámicos gigantes que tienen su máxima expresión en el espectacular Samsung Odyssey G9.