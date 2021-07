Anunciado por primera vez el pasado mes de diciembre, finalmente nos llegan nuevos detalles sobre Star Wars Visions, esta serie original de cortometrajes animados que reinterpretará el universo de Star Wars a través de la lente de los mejores creadores de anime japoneses del mundo. Y es que durante la Anime Expo Lite celebrada este fin de semana, Lucasfilm y Disney compartieron un primer tráiler con imágenes de algunos de los cortos, comentarios de los animadores, y una fecha de lanzamiento.

«Realmente queríamos darles a estos creadores un amplio nacimiento creativo para explorar la galaxia de Star Wars«, compartía James Waugh, productor ejecutivo de LucasFilm, “Queríamos que esto fuera lo más auténtico posible para los estudios y los creadores. La idea era, esta es su visión, hacer un riff de todos los elementos de la galaxia de Star Wars que los inspiraron«.



Por el momento la compañía ha adelantado siete cortos, con estudios que incluirán a Kamikaze Douga (Batman Ninja), Geno Studio (Golden Kamuy), Trigger (Kill La Kill), Production IG (Ghost in the Shell), Studio Colorido (A Whisker Away), Kinema Citrus (Tokio Magnitud 8.0) y Science Saru (Japan Sinks).

Así pues, cada uno de estos episodios contará con un concepto visual, escenografía y planos propios característicos del estilo de sus creadores, con ejemplos como «El duelo» de Kamikaze Douga, que se presenta bajo una escena mayoritariamente en blanco y negro sobre la que resaltarán unos sables laser a todo color, y unos guerreros Jedi y Sith de apariencia clásica samurái; o «Tatooine Rhapsody» de Studio Colorido, una ópera rock con un estilo de animación japonesa Chibi.

Si bien por el momento no se han especificado cuántos cortos más conformarán este proyecto, la antología Star Wars Visions ya ha confirmado una fecha de estreno para el próximo 22 de septiembre, bajo una disponibilidad exclusiva a través del servicio de Disney Plus.