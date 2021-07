Anunciado ya desde hace tiempo, finalmente The Witcher Monster Slayer, el título de realidad aumentada similar a Pokémon Go ambientado en el universo de The Witcher más centrado en los combates y la acción, ha compartido su fecha de lanzamiento definitiva, con una disponibilidad inminente para el próximo 21 de julio.

Desarrollado y publicado por Spokko, este título nos llevará a un punto anterior a la historia desarrollada en la serie de juegos The Witcher de CD Projekt Red, en una época en la que los monstruos deambulan libremente por la tierra en grandes cantidades, y donde el papel de los brujos, todavía muy escaso, se había vuelto esencial en todo el continente.

Así pues, en The Witcher Monster Slayer podremos ver cómo todo el mundo que nos rodea se transforma en este reino de fantasía oscura, tomando el papel de uno de estos brujos recién entrenados, tomando parte en las diferentes cacerías y misiones basadas que nos impulsarán a través de todo tipo de aventuras épicas.

En cuanto a su funcionamiento, como bien decíamos se trata de un juego basado en la ubicación geolocalizada y las funciones avanzadas de realidad aumentada para rastrear y cazar monstruos sedientos de sangre que acechan cerca, a lo que se sumarán unos combates a tiempo real dentro de nuestro teléfono.



Anticipándose a su lanzamiento, los usuarios de Android cuentan ya con una pre-inscripción abierta a través de Google Play, que si bien no nos permitirá un acceso anticipado, nos ofrecerá algunas recompensas como la Kaer Morhen Steel Sword, que nos permitirá recibir un 10% más de puntos de experiencia en el juego con cada monstruo que maten. Por desgracia, aunque el juego también estará disponible para iOS, por el momento no se ha anunciado ninguna oferta especial para sus usuarios.

Por otra parte, no deja de sorprendernos que este anuncio se produzca una semana antes de la WitcherCon, donde se esperan no solo otras posibles noticias de este juegos, sino otros anuncios relacionados con la segunda temporada de la serie de Netflix, así como la ya prometida actualización de The Witcher 3 a la nueva generación de consolas, o incluso su próxima entrega.