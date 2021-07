Una nueva filtración nos ha dado más detalles de las GeForce RTX 30 Mobile Super, una nueva generación de soluciones gráficas para ordenadores portátiles que se convertirá en la sucesora de la actual GeForce RTX 30 Mobile. Antes de empezar, quiero recordaros que lo que vamos a ver casa perfectamente con una filtración anterior que se produjo, de forma accidental, por parte de Lenovo.

Tal y como indican en VideoCardz, NVIDIA llevaría ya un tiempo preparando el lanzamiento de las GeForce RTX 30 Mobile Super, y este estaría programado para el primer trimestre de 2022. Es una fecha que, francamente, tiene sentido, ya que dejaría un margen de diferencia superior al año entre estas y las GeForce RTX 30 Mobile, y al mismo tiempo permitiría a NVIDIA responder de forma directa a las Radeon RX 6000 Mobile.

De momento solo hemos visto referencias a las GeForce RTX 3070 Mobile Super y GeForce RTX 3080 Mobile Super, pero esto no quiere decir que no vayamos a ver una GeForce RTX 3060 Mobile Super, de hecho no tendría ningún sentido que NVIDIA dejase sin renovar ese modelo, que se ha convertido en el más interesante de su familia por valor precio-prestaciones.

¿Qué ofrecerán las GeForce RTX 30 Mobile Super?

Pues un aumento de potencia, eso está claro, pero lo que no está tan claro es cómo piensa lograrlo NVIDIA. En el caso de la GeForce RTX 3080 Mobile, esta gráfica utiliza el núcleo GA104 completo, lo que significa que, para mejorar el rendimiento de la GeForce RTX 3080 Mobile Super, los de verde solo tendrían dos opciones: subir las frecuencias de trabajo de forma considerable o utilizar un nuevo núcleo gráfico GA103.

Creo que trasladar el GA102 y adaptarlo a las GeForce RTX 30 Mobile Super podría ser un proyecto demasiado ambicioso, así que en este caso puede que NVIDIA nos acabe sorprendiendo con un nuevo chip, el GA103, que tendrá un diseño más afinado y mejor adaptado a las limitaciones que imponen los ordenadores portátiles. En cualquier caso, tampoco me atrevo a descartar la posibilidad de ver una GeForce RTX 3080 Mobile Super con 8.704 shaders funcionando a unas frecuencias bastante reducidas.

En el caso de la GeForce RTX 3070 Mobile Super, NVIDIA lo tiene más fácil, ya que este modelo utiliza el núcleo GA104 con solo 5.120 shaders activos, pero en el caso de la GeForce RTX 3060 Mobile Super se encontraría con el mismo escenario que hemos visto al hablar de la GeForce RTX 3080 Mobile Super, ya que dicha gráfica utiliza el núcleo GA106 completo, es decir, con sus 3.584 shaders activos. Puede esa hipotética GeForce RTX 3060 Mobile Super dé el salto al GA104.

No debemos esperar una gran mejora de rendimiento

Y es perfectamente comprensible ya que, al final, las GeForce RTX 30 Mobile Super serán tarjetas gráficas para portátiles que estarán limitadas a un TDP de entre 80 vatios y 140 vatios, según el modelo que escojamos, y que por tanto no podrán rendir al nivel de sus versiones de escritorio, que tienen un consumo mucho mayor, y que cuentan con sistemas de refrigeración mucho más potentes y voluminosos. Una GeForce RTX 3080, por ejemplo, tiene un consumo de 320 vatios, y su tamaño puede llevar a triplicar el grosor de un portátil para gaming sin problema.

La llegada de las GeForce RTX 30 Mobile confirmó que nos encontrábamos cada vez más cerca de una especie de techo de cristal, un escenario en el que los avances en rendimiento bruto eran cada vez más complicados, y donde las tecnologías de valor marcaban, cada vez más, la diferencia. Con las GeForce RTX 30 Mobile Super debería repetirse ese mismo escenario, es evidente que serán más potentes que las versiones estándar, pero esa diferencia debería ser bastante pequeña, tal y como ocurrió en su momento con la llegada de las GeForce RTX 20 Mobile Super.

En cualquier caso, la llegada de las GeForce RTX 30 Mobile Super tendrá una consecuencia muy positiva para el usuario medio, y es que debería impulsar una reducción del precio de los portátiles con gráficas GeForce RTX 30 Mobile, lo que significa que podríamos acabar encontrando ofertas muy interesantes con tarjetas gráficas que seguirán siendo muy potentes.