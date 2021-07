Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y si estás en España, ya sabrás que llega no una, sino la ola de calor del verano, esa que nos va a hacer desear estar de vacaciones en Noruega… Pero como no es posible, lo mejor será refugiarse del sol en la oscuridad, claro y Resident Evil: Oscuridad infinita trae una buena dosis. Si no estás en España… esta lista se hace con lo que sale aquí, pero los lanzamientos originales suelen ser internacionales.

Netflix

Comenzamos el repaso con Netflix, que llega con una oferta repleta de contenido a cada cual menos apetecible, con alguna excepción, como es el caso de Resident Evil: Oscuridad infinita.

Hace unos meses que os adelantamos el estreno de Resident Evil: Oscuridad infinita, una nueva serie de animación de Netflix basada en la archiconocida franquicia de Capcom, en la que volvemos a ver en acción a dos de sus personajes más veteranos, Leon Kennedy y Claire Redfield. Al estilo de películas anteriores, Resident Evil: Oscuridad infinita es el juego trasladado a la pantalla y poco más, lo cual tiene su parte buena y su parte mala: la buena, que profundiza en la trama clásica de la saga; la mala, unas animaciones que mando en mano se pasan por alto, pero que en formato televisivo desmerecen.

En todo caso, Resident Evil: Oscuridad infinita es una serie -una miniserie en realidad, apenas tiene cuatro capítulos- dirigida a los muy fans, o a quienes estén muy aburridos y quieran probar. Si te encuentras entre medias, Resident Evil: Oscuridad infinita es una experiencia agridulce, pero entretenida al fin y al cabo, que es lo importante. De hecho, se hace extremadamente corta y a pesar del sinsentido de lo que cuenta, se agradecería que Resident Evil: Oscuridad infinita durase un poco más. No es muy buenam, cabe repetir, pero aquí somo muy de Resident Evil, ya lo sabrás y solo por eso…

Si te apetecen más zombis made in Capcom, en Netflix encontrarás también obras anteriores -algunas han envejecido muy mal, dicho sea de paso- como Resident Evil: Degeneration (2008), Resident Evil: Damnation (2012) y Resident Evil: Vendetta(2017), tres películas animadas con las que completar el periplo al que invita Resident Evil: Oscuridad infinita.

Si la semana pasada Netflix estrenaba La calle del terror – Parte 1: 1994, esta es el turno de La calle del terror – Parte 2: 1978, segunda parte de la trilogía slasher que tan buen sabor de boca está dejando a los aficionados que se han adentrado en ella. La semana que viene, por lo tanto, llegará la conclusión… Y no le hagas caso a la fecha, que está bien.

Más contenidos exclusivos:

Amigos caninos (T2). «Estos entrañables relatos exploran los inquebrantables vínculos emocionales que se forman entre los perros y sus dueños en cualquier circunstancia.»

(T2). «Estos entrañables relatos exploran los inquebrantables vínculos emocionales que se forman entre los perros y sus dueños en cualquier circunstancia.» Atípico (T4). «Cuando un adolescente con un trastorno autista decide buscar novia, su petición de más independencia provoca profundos cambios en su familia.»

(T4). «Cuando un adolescente con un trastorno autista decide buscar novia, su petición de más independencia provoca profundos cambios en su familia.» Elize Matsunaga: Érase una vez un crimen (T1). «El caso conmocionó a Brasil: Elize Matsunaga disparó y descuartizó a su acaudalado marido. Esta docuserie analiza el crimen e incluye la primera entrevista de la viuda.»

(T1). «El caso conmocionó a Brasil: Elize Matsunaga disparó y descuartizó a su acaudalado marido. Esta docuserie analiza el crimen e incluye la primera entrevista de la viuda.» Es mío (T1). «Dos mujeres de una familia corporativa, atrapadas en una vida lujosa llena de secretos y mentiras, deciden derribar todo lo que les impide lograr la verdadera felicidad.»

(T1). «Dos mujeres de una familia corporativa, atrapadas en una vida lujosa llena de secretos y mentiras, deciden derribar todo lo que les impide lograr la verdadera felicidad.» Estamos Unidos (T1). «Las bases de los derechos y la ciudadanía se combinan con temazos de artistas tan populares como Janelle Monáe, H.E.R., Adam Lambert, Brandi Carlile y muchos más.»

(T1). «Las bases de los derechos y la ciudadanía se combinan con temazos de artistas tan populares como Janelle Monáe, H.E.R., Adam Lambert, Brandi Carlile y muchos más.» Guerra de vecinos (T1). «Cuando dos familias totalmente opuestas acaban siendo vecinas en un barrio rico, las matriarcas deciden declararse la guerra… con consecuencias inesperadas.»

(T1). «Cuando dos familias totalmente opuestas acaban siendo vecinas en un barrio rico, las matriarcas deciden declararse la guerra… con consecuencias inesperadas.» I Think You Should Leave with Tim Robinson (T2). «En esta peculiar serie de sketches de humor repleta de estrellas invitadas, las interacciones normales brillan por su ausencia.»

(T2). «En esta peculiar serie de sketches de humor repleta de estrellas invitadas, las interacciones normales brillan por su ausencia.» Igor Grom contra el Doctor Peste. «Cuando la ola de asesinatos a manos de un justiciero enmascarado sume la ciudad en el caos, solo un inspector renegado y su compañero novato podrán ponerle fin.»

Igor Grom contra el Doctor Peste. «Cuando la ola de asesinatos a manos de un justiciero enmascarado sume la ciudad en el caos, solo un inspector renegado y su compañero novato podrán ponerle fin.» Locos por los gatos (T1). «Los locos por los gatos son gente muy variopinta, pero les une un amor incondicional por sus adorables y singulares amigos felinos. Esta docuserie narra sus historias.»

(T1). «Los locos por los gatos son gente muy variopinta, pero les une un amor incondicional por sus adorables y singulares amigos felinos. Esta docuserie narra sus historias.» Un lugar para soñar (T3). «Una enfermera quiere empezar de cero y deja Los Ángeles para mudarse a un remoto pueblo del norte de California, donde le esperan muchas sorpresas.»

(T3). «Una enfermera quiere empezar de cero y deja Los Ángeles para mudarse a un remoto pueblo del norte de California, donde le esperan muchas sorpresas.» Cómo me convertí en superhéroe. «En un mundo en el que los humanos y los superhéroes coexisten, un policía solitario y una brillante inspectora intentan detener un oscuro plan para extraer superpoderes.»

Cómo me convertí en superhéroe. «En un mundo en el que los humanos y los superhéroes coexisten, un policía solitario y una brillante inspectora intentan detener un oscuro plan para extraer superpoderes.» Aquel verano. «Deniz, un chaval de 16 años, trata de conquistar a la chica de sus sueños y se ve metido en un triángulo amoroso durante sus vacaciones de verano en una ciudad costera.»

Aquel verano. «Deniz, un chaval de 16 años, trata de conquistar a la chica de sus sueños y se ve metido en un triángulo amoroso durante sus vacaciones de verano en una ciudad costera.» Biohackers (T2). «Una estudiante de Medicina entra en una universidad alemana con el propósito de destapar una conspiración que vincula una tragedia familiar con una profesora de Biología.»

(T2). «Una estudiante de Medicina entra en una universidad alemana con el propósito de destapar una conspiración que vincula una tragedia familiar con una profesora de Biología.» Cómo se convirtieron en tiranos (T1). «En esta sarcástica docuserie, déspotas históricos demuestran cómo un aspirante a dictador debe dominar el manual del poder absoluto para gobernar con puño de hierro.»

(T1). «En esta sarcástica docuserie, déspotas históricos demuestran cómo un aspirante a dictador debe dominar el manual del poder absoluto para gobernar con puño de hierro.» El Hombre Agua. «Gunner tiene 11 años y está desesperado por salvar a su madre enferma. Por eso emprende la búsqueda de una figura mítica que supuestamente puede engañar a la muerte.»

El Hombre Agua. «Gunner tiene 11 años y está desesperado por salvar a su madre enferma. Por eso emprende la búsqueda de una figura mítica que supuestamente puede engañar a la muerte.» Casas alucinantes (T1). «Las casas de estos excéntricos propietarios pueden parecer de lo más normales, pero están llenas de sorpresas: desde una montaña rusa hasta un acuario.»

Entra en catálogo:

Disney+

Seguimos con Disney+, que tiene un par de cosillas en la recámara, y el tiro de gracia en la forma de…

Sí señor… o señora, más bien: por fin se ha estrenado Viuda negra, la nueva película del Universo Cinematográfico de Marvel y la primera que ve la luz desde que la pandemia nos cambió la vida. Una película hecha a la imagen y semejanza de su protagonista, Scarlett Johansson, que al igual que sucede en la serie de Loki, vuelve a trás en el tiempo para retomar el papel de la espía quebrantahuesos Natasha Romanoff. ¿Por qué no destacamos este estreno, cuando es el verdaderamente potente de la semana? Porque no es un estreno en VOD como tal, ya que cuesta 21,99 euros, además de la suscripción a Disney+. Nada que no hayamos visto antes, pero… El 6 de octubre estará en abierto para todos los usuarios de la plataforma.

La buena, el malo y Loki (Corto). «La buena, el malo y Loki – Desterrado de Asgard de nuevo, Loki debe enfrentarse a sus adversarios más duros hasta la fecha: los Simpson y los superhéroes más poderosos de Springfield.»

(Corto). «La buena, el malo y Loki – Desterrado de Asgard de nuevo, Loki debe enfrentarse a sus adversarios más duros hasta la fecha: los Simpson y los superhéroes más poderosos de Springfield.» Monstruos a la obra (Corto). «Tylor Tuskmon se ha graduado en Monsters University como mejor alumno de su promoción y se incorpora a Monstruos S. A. para cumplir su sueño de trabajar como asustador… o no.»

Nuevos capítulos:

La Remesa Mala (T1)

Loki (T1)

Los Simpson (T32)

Marvel’s M.O.D.O.K (T1)

Entra en catálogo:

Amazon Prime Video

Continuamos el repaso semanal con la oferta de Amazon Prime Video, mucho más escasa de lo habitual se mire por donde se mire…

Más contenidos exclusivos:

Dreams Come True Prime Video Show (T1). «Tres títulos con el carismático dúo de J-Pop DREAMS COME TRUE que consisten en grabaciones de su último concierto premium “DREAMS COME TRUE Premium Acoustic-Mi Live Show” así como dos programas de entrevistas.»

(T1). «Tres títulos con el carismático dúo de J-Pop DREAMS COME TRUE que consisten en grabaciones de su último concierto premium "DREAMS COME TRUE Premium Acoustic-Mi Live Show" así como dos programas de entrevistas.» Viviendas de lujo en venta Sídney (T1). «El mercado inmobiliario de Sídney, con sus playas de ensueño y sus viviendas impresionantes, es de los más despiadados del mundo…»

Entra en catálogo:

HBO

Y lo mismo se puede decir de HBO, cuyos usuarios deberán estar deseando que HBO Max llegue a España e una vez, porque la escasez se nota cada vez más.

Más contenidos exclusivos:

Nuevos capítulos:

All American (T3)

Batwoman (T2)

Betty (T2)

Dave (T2)

DC’s Legends of Tomorrow (T6)

Embrujadas (T3)

Mr Inbetween (T3)

Por qué matan las mujeres (T2)

The Shop (T4)

Entra en catálogo:

Apple TV+

Y terminamos con Apple TV+, con tres cuartos de lo mismo, aunque en comparación con el panorama de hace unos meses, es un jolgorio.

Nuevos capítulos: