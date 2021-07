Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y el cine en casa se vuelve a hacer realidad con La guerra del mañana, una película que de hecho iba dirigida a la gran pantalla pero que, cosas de la pandemia, ha acabado estrenándose en…

Amazon Prime Video

Y por eso Amazon Prime Video se lleva la cabecera de la sección: porque La guerra del mañanahubiese sido de igual manera, el gran estreno en cines de esta semana, en competencia con otros como Fast & Furious 9. Con todo, la plataforma estrena otra película y una serie exclusivas, además de la habitual pero pequeña -para lo que nos tienen acostumbrados- lista de películas y series de librería. A destacar de estas últimas, la primera temporada de The Walking Dead: World Beyond por si a alguien le interesa.

Sin embargo, La guerra del mañana es el título destacado esta semana por lo sugerido: es un blockbuster en potencia y así fue producido por Paramount Pictures, que acabó vendiéndoselo a Amazon por la friolera de 200 millones de dólares. Y no, La guerra del mañanano tiene nada de especial: es la requetetípica película de acción con trasfondo de ciencia ficción cuya trama apenas es una variación de lo ya visto mil veces antes, cuyo interés se centra por completo en la acción y los efectos especiales.

Ahí está la gracia de La guerra del mañana: es la peli grandilocuente de acción que uno disfrutaría en la butaca del cine, palomitas en mano, sin más pretensión que las de pasar un rato de entretenimiento viendo a Chris Pratt (Guardianes de la galaxia) reventando alienígenas mientras viaja en el tiempo e intenta salvar a la humanidad. La guerra del mañana bebe de títulos como Terminator, Starship Troopers, Al filo del mañana y cien más, sin alcanzarlos. Pero tampoco lo necesita.

De hecho, viendo La guerra del mañana, que como digo no deja de ser fast food hollywoodiense del de siempre, me preguntaba: ¿por qué esto no puede hacerlo Netflix? ¿Por qué salvo contadas excepciones, todas las pelis de acción que produce Netflix son pura basura? ¿Tan difícil es hacer una peli del montón, pero efectiva, como La guerra del mañana? Conste que La guerra del mañana no es original de Amazon Prime Video, por más que la quieran vender como tal, y que Netflix también saca a pasear la billetera como la que más, pero…

Más contenidos exclusivos:

Soulmates (T1). «La prueba del alma gemela afecta a la vida de seis personajes: Nikki duda de su matrimonio, David tiene una aventura, Libby quiere a su alma gemela y a su marido, Mateo vive una aventura desenfrenada, el alma gemela de Kurt está muerta y Caitlin se pregunta si su alma gemela es buena para ella.»

Entra en catálogo:

1942: La gran ofensiva

Abuelos

Animales Humanos

Apocalipsis caníbal

Belzebuth

Cashback

Crimen en familia

Después de Chernobyl (Miniserie)

El camino de la libertad

El cerro de los dioses

El Lute: Camina o revienta

El proyecto colibrí

Enterrado vivo

Excisión

Farming

Hasta el último hombre

La casa de las sombras del pasado

La furia del escita

Marquise

Navidad sangrienta

Philadelphia

Seberg: Más allá del cine

The Walking Dead: World Beyond (T1)

(T1) Un perro ladrando a la Luna

Netflix

Menciona a Netflix yhe aquí el por qué: casi una veintena de lanzamientos exclusivos y el 90% basura… Y no lo digo yo: lo dice, con su media, la crítica especializada. Así que destaco un par de contenidos, uno porque está gustando y el otro por friki; pero si te gusta el anime, se estrena la película de Mobile Suit Gundam Hathaway y la quinta temporada de Mobile Suit Gundam Hathaway. No todo lo de Netflix es malo, después de todo.

No hace falta enrollarse mucho para introducir La calle del terror – Parte 1: 1994, un también requetetípico sĺasher con adolescentes en campamento de verano que a pesar de oler a rancio desde su mismo tráiler, está gustando a quien lo ha visto.

Por otro lado, Netflix estrena la película de Dynasty Warriors, el clásico de los hack and slash que tan fuerte pegó a partir de PlayStation 2. Al contrario de la anterior película, esta está siendo calificada de ponzoña, pero era demasiado friki como para dejarla pasar.

Más contenidos exclusivos:

Audible . «Conmocionado por el suicido de un amigo, un jugador de fútbol de una escuela para sordos sobrelleva su vida como puede mientras se prepara para su último partido.»

. «Conmocionado por el suicido de un amigo, un jugador de fútbol de una escuela para sordos sobrelleva su vida como puede mientras se prepara para su último partido.» Black Lightning (T4). «Jefferson Pierce, director de instituto y superhéroe retirado, vuelve a vestir el traje del legendario Black Lightning para defender a su familia de unos criminales.»

(T4). «Jefferson Pierce, director de instituto y superhéroe retirado, vuelve a vestir el traje del legendario Black Lightning para defender a su familia de unos criminales.» Centella (T4). «Cuando los villanos salen a hacer sus fechorías, Zoey, una niña de 8 años, se transforma en Centella, una pequeña superheroína dispuesta siempre a luchar contra ellos.»

(T4). «Cuando los villanos salen a hacer sus fechorías, Zoey, una niña de 8 años, se transforma en Centella, una pequeña superheroína dispuesta siempre a luchar contra ellos.» Estados Unidos: El peliculón . «George Washington, armado con motosierras, y su colega cervecero Sam Adams tratan de acabar con los británicos en esta visión sarcástica de la Guerra de la Independencia.»

. «George Washington, armado con motosierras, y su colega cervecero Sam Adams tratan de acabar con los británicos en esta visión sarcástica de la Guerra de la Independencia.» Jóvenes altezas (T1). «El príncipe Wilhelm se adapta a la vida en su nuevo y prestigioso internado, Hillerska. Pero seguir lo que le dicta su corazón es más difícil de lo que esperaba.»

(T1). «El príncipe Wilhelm se adapta a la vida en su nuevo y prestigioso internado, Hillerska. Pero seguir lo que le dicta su corazón es más difícil de lo que esperaba.» La 8.ª noche . «Con su rosario budista en una mano y un hacha en la otra, un monje da caza a un espíritu milenario que posee a los humanos y trata de convertir la Tierra en un infierno.»

. «Con su rosario budista en una mano y un hacha en la otra, un monje da caza a un espíritu milenario que posee a los humanos y trata de convertir la Tierra en un infierno.» La belleza y el enigma . «Mientras la investigan como sospechosa del asesinato de su marido, una mujer revela detalles de su escabroso matrimonio que no hacen más que enturbiar la verdad.»

. «Mientras la investigan como sospechosa del asesinato de su marido, una mujer revela detalles de su escabroso matrimonio que no hacen más que enturbiar la verdad.» Mobile Suit Gundam Hathaway . «Tras la rebelión de Char, Hathaway Noa lidera otra contra la Federación de la Tierra. Pero su destino cambia después de conocer a un enemigo y a una misteriosa mujer.»

. «Tras la rebelión de Char, Hathaway Noa lidera otra contra la Federación de la Tierra. Pero su destino cambia después de conocer a un enemigo y a una misteriosa mujer.» Mortal (T2). «Tras firmar un pacto con una entidad sobrenatural, dos alumnos de instituto consiguen poderes extraordinarios y unen sus fuerzas para resolver un asesinato.»

(T2). «Tras firmar un pacto con una entidad sobrenatural, dos alumnos de instituto consiguen poderes extraordinarios y unen sus fuerzas para resolver un asesinato.» Satyajit Ray (T1). «Desde una sátira hasta un thriller psicológico, esta serie adapta a la pantalla cuatro relatos cortos del célebre autor y escritor Satyajit Ray.»

(T1). «Desde una sátira hasta un thriller psicológico, esta serie adapta a la pantalla cuatro relatos cortos del célebre autor y escritor Satyajit Ray.» Sexo/Vida (T1). «El atrevido pasado sexual de una mujer choca con su presente como esposa y madre cuando su ex, un chico malo con el que no puede dejar de fantasear, vuelve a su vida.»

(T1). «El atrevido pasado sexual de una mujer choca con su presente como esposa y madre cuando su ex, un chico malo con el que no puede dejar de fantasear, vuelve a su vida.» Somos (T1). «Las vidas de los habitantes de Allende, una ciudad fronteriza de México, se ven trágicamente sacudidas por los negocios de un poderoso cártel. Basada en hechos reales.»

(T1). «Las vidas de los habitantes de Allende, una ciudad fronteriza de México, se ven trágicamente sacudidas por los negocios de un poderoso cártel. Basada en hechos reales.» Sophie: Un asesinato en Cork (T1). «Un brutal asesinato en una zona rural de Irlanda pone en marcha una cada vez más enrevesada búsqueda de justicia que abarca varias décadas y traspasa fronteras.»

(T1). «Un brutal asesinato en una zona rural de Irlanda pone en marcha una cada vez más enrevesada búsqueda de justicia que abarca varias décadas y traspasa fronteras.» The A List (T2). «Romance, rivalidad y misterio se entremezclan cuando un grupo de jóvenes viaja a un campamento de verano en una remota isla en este drama sobrenatural lleno de intriga.»

(T2). «Romance, rivalidad y misterio se entremezclan cuando un grupo de jóvenes viaja a un campamento de verano en una remota isla en este drama sobrenatural lleno de intriga.» The Seven Deadly Sins (T5). «Cuando unos tiranos se hacen con su reino, la princesa derrocada comienza a buscar un grupo de caballeros malvados para que le ayuden a recuperar su reino.»

(T5). «Cuando unos tiranos se hacen con su reino, la princesa derrocada comienza a buscar un grupo de caballeros malvados para que le ayuden a recuperar su reino.» ¡Tronco va! (T1). «Un pragmático leñador y su fiel equipo se enfrentan a un clima hostil y una maquinaria problemática para talar y transportar madera de gran valor en la isla de Vancouver.»

(T1). «Un pragmático leñador y su fiel equipo se enfrentan a un clima hostil y una maquinaria problemática para talar y transportar madera de gran valor en la isla de Vancouver.» Un amor loco (T1). «Tras descubrir que son vecinos y que comparten psiquiatra, un hombre y una mujer se dan cuenta de que es imposible que sus caminos dejen de cruzarse.»

Entra en catálogo:

Baikonur, Tierra

Bienvenido a la jungla

Bridget Jones’s Baby

Chappie

Crank: Alto voltaje

Decisión final

Di que sí

Diario de viaje con fantasmas

El Hobbit: La batalla de los cinco ejércitos

El Hobbit: La desolación de Smaug

El Hobbit: Un viaje inesperado

El ocupante

Enemigo íntimo

Exposados

Fastest

Fiesta de empresa

Kung Fu Panda 3

L.A.’s Finest: Policías de Los Ángeles (T2)

La guerra de los mundos

La historia de Ahanna

La leyenda de Tang (T1)

La odisea de los giles

La venganza se sirve fría

La vida diaria del rey inmortal(T1)

Las crónicas de Blancanieves: El cazador y la reina del hielo

Late Night

Malasaña 32

Mil palabras

Nina al desnudo

No es país para viejos

Nureyev

Power Rangers Beast Morphers(T2)

Puñales por la espalda

Sin compromiso

Skylines

Terminagolf

Terminator: Génesis

Up in the Air

Viajes Pokémon: La serie (T1)

Warcraft: El origen

xXx: Reactivated

HBO

HBO estrena esta semana únicamente un documental de drama social que tanto gusta a la ‘progresía’ estadounidense… (a veces aciertan, ojo).

Más contenidos exclusivos:

The Legend of the Underground. «Un grupo de jóvenes nigerianos intenta crear un lugar seguro en Harlem. La película muestra sus vidas en Nueva York y los acompaña en su vuelta a Nigeria para unas elecciones históricas.»

Nuevos capítulos:

All American (T3)

Batwoman (T2)

Betty (T2)

Dave (T2)

DC’s Legends of Tomorrow (T6)

Embrujadas (T3)

Mr Inbetween (T3)

Por qué matan las mujeres (T2)

The Shop (T4)

Entra en catálogo:

55 pasos

Disobedience

El becario

El vuelo

Jack, el cazagigantes

Juana la loca

Jumanji: Bienvenidos a la jungla

La lengua de las mariposas

La sociedad literaria y el pastel de piel de patata

Los ángeles de Charlie

Los ángeles de Charlie: Al límite

Los padres de él

Los padres de ella

Los Otros

Mad Max 2: El guerrero de la carretera

Mad Max: furia en la carretera

Mad Max: Salvajes de autopista

Un profeta

Apple TV+

Apple TV+ se mantiene con los episodios de sus series en emisión, que son más de las vistas hasta la fecha.

Nuevos capítulos:

Central Park (T2)

Ciclos (T2)

Home Before Dark (T2)

La historia de Lisey (T1)

Mythic Quest (T2)

Physical (T1)

Disney+

Y Disney+ hace lo propio, con algo menos de variedad si cabe.

Nuevos capítulos:

La Remesa Mala (T1)

Loki (T1)

Los Simpson (T32)

Marvel’s M.O.D.O.K (T1)

Entra en catálogo: