SSD WD Black + Battlefield 2042, una interesante combinación

Western Digital ha anunciado el lanzamiento de un bundle que incluye la unidad de estado sólido WD Black SN750 SE NVMe y el videojuego Battlefield 2042 que distribuirá Electronic Arts en el mes de octubre. Si tienes previsto comprar el nuevo juego de DICE y al tiempo necesitas comprar una SSD de buen nivel, este paquete puede ser de tu interés.

Ya sabes que las prestaciones de SSD han permitido que el almacenamiento haya dejado de ser el cuello de botella de un equipo informático como sucedía con los discos duros y hoy día no hay un PC para juegos que se precie que no use este tipo de unidades, preferentemente conectada a la interfaz PCI-Express.

La WD Black SN750 SE es una de las mejores SSD del mercado sobre PCIe 3.0. Una actualización de esta versión que tuvimos oportunidad de analizar y que usa memorias de Toshiba (hoy Kioxia), DRAM adicional de SK Hynix y un controlador propio de WD para ofrecer transferencias de datos en velocidades de lectura secuencial hasta 3.600 Mbytes por segundo. El objetivo es que los usuarios tengan «menos tiempos de carga y más tiempo para jugar y para sus streaming», dicen desde WD.

En cuanto a Battlefield 2042, es la nueva entrega de la saga de acción bélica en primera persona y como su nombre indica, por segunda vez abandona la temática histórica para situarse en un futuro distópico que nos lleva a los campos de batalla de la Tercera Guerra Mundial.

SSD WD Black + Battlefield 2042

WD_BLACK SN750 SE NVMe SSD Battlefield 2042 PC Game Code Bundle, que así se llama este paquete, incluye:

1 SSD WD_BLACK SN750 SE NVMe con diseño temático de Battlefield.

1 código para el juego completo para PC del Battlefield 2042 Standard Edition (disponible para descargar con el código a partir del 22 de octubre de 2021).

Acceso a nuevos contenidos al hacer la pre reserva, incluidos del propio juego, al usar el código para PC antes de la disponibilidad del juego.

El paquete estará disponible en Europa y Estados Unidos en dos capacidades de almacenamiento y con los siguientes precios:

500 Gbytes: 135,99 euros

1 Tbyte: 229,99 euros

No está mal teniendo en cuenta que el precio de este triple-A será elevado y el gran nivel de la SSD. Por supuesto, más allá del acuerdo de colaboración de WD y EA para crear esta edición limitada podrás jugar a Battlefield 2042 con unidades de estado sólido de cualquier otro fabricante. Y hay muchísimo donde elegir como puedes ver en nuestra guía de SSD.