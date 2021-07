Amazon New World, el MMO del gigante del comercio electrónico, entró ayer en fase de beta cerrada y ello aumentó el interés por el videojuego. Sin embargo, lo más noticiable no han sido sus características, si no los fallos al ejecutarlo en sistemas con la GPU RTX 3090.

Amazon New World es un título importante para las aspiraciones de la compañía de hacerse un hueco en el segmento de videojuegos. El primer desarrollo de Amazon Games Studios, es un juego de rol multijugador masivo en línea ambientado a mediados del siglo XVII en la América Británica oriental.

El juego tiene buena pinta. Usará un modelo de pago B2P (Buy-To-Play) sin suscripción mensual obligatoria y ofrecerá características de un MMORGP moderno, exploración y colonización en mundo abierto, búsqueda de recursos y combates de todo tipo, jugador contra jugador, jugador contra el entorno, batallas de asedio a gran escala con equipos de hasta 50 jugadores y un atractivo modo PvPvE de «Asalto al puesto remoto».

Después de más de un año de retraso en el lanzamiento, esta semana ha entrado en fase de beta cerrada como punto final para preparar su disponibilidad el próximo 31 de agosto. Sin embargo, el juego están dando más que hablar por sus fallos que por sus virtudes. Fallos curiosos porque se reproducen con una de las tarjetas gráficas más potentes del mercado de consumo, la GeForce RTX 3090 de NVIDIA.

Se han reportado fallos de funcionamiento, bloqueos y hasta brickeos en tarjetas gráficas EVGA RTX 3090 FTW3 Ultra, pero también en modelos de otros fabricantes que usan este mismo chip. Los usuarios afectados sugirieron que la velocidad de fotogramas sin límite en el menú de juego exacerbaba los fallos en el diseño de entrega de energía en estas tarjetas gráficas.

Amazon ha confirmado los problemas: «Hemos recibido algunos informes de jugadores que utilizan tarjetas gráficas de alto rendimiento que experimentan fallas de hardware al jugar a New World… El juego realiza llamadas DirectX estándar según lo provisto por la API de Windows y no habíamos visto indicios de problemas generalizados con las 3090, ni en la versión beta ni durante nuestros muchos meses de pruebas alfa».

Sin embargo los problemas están ahí y las mitigaciones pasan por limitar los FPS. Amazon ha anunciado un parche que pondrá un límite estricto a la velocidad de fotogramas como solución definitiva. De momento, si eres el afortunado propietario de una RTX 3090, mejor esperar al parche y a la versión final del juego porque se han visto a las tarjetas EVGA (las más afectadas) con el 100% de uso y temperaturas alarmantes cercanas a los 100 grados. Teniendo en cuenta que estas tarjetas tienen un precio de 2.000 euros (y más) se impone prudencia en su uso con este Amazon New World.