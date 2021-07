Steam Deck puede con todo el catálogo de Steam... ¿pero cómo?

Tras algunos meses de rumores, hace justo una semana se hizo oficial Steam Deck, la videoconsola portátil de Valve. Y lo cierto es que el planteamiento es prometedor en parte, pero un tanto dudoso en otros. Y es que pese a que Valve parece haber hecho un importante esfuerzo en lo referido al hardware de este dispositivo, incluso participando en el diseño de una APU personalizada junto con AMD, hablamos de un dispositivo portátil que ofrece acceso a todo nuestro catálogo de Steam.

Y según hemos podido ver en IGN, parece que las primeras pruebas a este respecto están resultando bastante positivas. Ya hemos podido ver algunos videos en los que una Steam Deck mueve títulos como Control y Death Stranding de una manera más que aceptable para su pantalla, recordemos, una LCD táctil de siete pulgadas con una resolución de 1.280 x 800 puntos y una frecuencia de refresco de 60 hercios. Algo que cuadra con las afirmaciones de sus creadores, que afirman que la Steam Deck ha sido diseñada pensando en 720p.

La duda, claro, tiene que ver con el resto de ajustes de los juegos, ya que la resolución solo es un elemento de una ecuación mucho más amplia. ¿Trazados de rayos? ¿Calidad de las texturas? ¿Densidad de los mapas? Recordemos que Steam Deck se construye alrededor de una APU con CPU Zen 2 de cuatro núcleos y ocho hilos, con una velocidad de hast 3,6 gigahercios, una GPU RDNA 2 y que debería soportar trazado de rayos y 16 gigas de RAM. Sobre el papel suena bien, pero habrá que ver de qué es capaz esa GPU.

Y ojo, que con esto no quiero parecer crítico con la Steam Deck. Al contrario, me parece un proyecto muy interesante y cruzo los dedos esperando que su rendimiento nos deje a todos con la boca abierta. Sin embargo, en declaraciones de Valve también a IGN hemos podido leer lo siguiente:

«Todos los juegos que queríamos que se pudieran jugar, en realidad es toda la biblioteca de Steam. Realmente no hemos encontrado algo que este dispositivo no pueda manejar todavía.»

Se me ocurren muchos títulos del catálogo de Steam que me sorprende que puedan funcionar fluidamente en un dispositivo de esas características, y en concreto me vienen a la cabeza dos juegos: Cyberpunk 2077 y Microsoft Flight Simulator. Dos juegos cuyas exigencias en lo referido al hardware no son moco de pavo. Y sí, es cierto que en ambos casos se han publicado parches que mejoran este aspecto, pero incluso así, se me hace un tanto complicado pensar que Steam Deck pueda moverlos con la soltura que esperaría cualquier jugador.

Y sí, sé que Microsoft Flight Simulator no es un juego pensado para una consola portátil con una pantalla de siete pulgadas, pero recordemos que entre los planes de Valve se encuentra la posibilidad de conectar la consola a dispositivos externos: teclados y ratones, monitores, etcétera. Y es aquí donde me pregunto si el rendimiento de Steam Deck se puede quedar corto. Valve ha reproducido el planteamiento de Nintendo Switch, pero la compañía japonesa limita el catálogo de su consola a títulos que ésta puede mover sobradamente tanto en su propia pantalla como a través de su salida de vídeo en pantallas de mayor tamaño.

Este es, precisamente, el punto del lance de Valve que más me preocupa. ¿Qué pasará cuando los primeros compradores de una Steam Deck se hagan también con el dock y la conecten a pads, teclados, ratones y monitores, con el fin de emplearla como un PC de gaming? Ahí estará la prueba de fuego, más aún después de la afirmación de que puede con todo el catálogo de Steam. Espero que esa afirmación no haya sido una pasada de frenada. Es más, espero equivocarme y llegar a enero deseando comprar una.