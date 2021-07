Elegir el peor Windows de la historia puede ser muy complicado, sobre todo porque la mayoría de nosotros no tuvo edad para disfrutar de las versiones más tempranas que llegaron a mediados de los años 80, como Windows 1.0, por ejemplo que debutó en 1985. En mi caso, la primera versión de dicho sistema operativo que utilicé fue Windows 95, aunque es cierto que, a partir de ahí, nunca abandoné dicho sistema operativo.

Windows 95 fue, de hecho, el sistema operativo que vino en mi primer PC. Anteriormente había experimentado con el mundo del PC en muchas ocasiones gracias a un amigo, que tenía un ordenador basado en MS-DOS que su padre utilizaba para trabajar y para jugar. Esto hacía que él tuviera la suerte de contar con un PC que siempre estaba actualizado y preparado para ofrecer un buen rendimiento. Gracias a esto también fue el primero del grupo en disfrutar de una Voodoo de 3DFX, y posteriormente de una Voodoo 2.

Por otro lado, la elección del peor Windows puede cambiar en función de los criterios que utilicemos. Para muchos usuarios, el peor Windows fue Windows Vista, una versión que llegó después de Windows XP y que generó una enorme polémica incluso dentro de la propia Microsoft, donde algunos ingenieros llegaron a un nivel de hartazgo tan grande que enviaron cartas directamente a Bill Gates alertándole de que el desarrollo de dicho sistema operativo no pintaba nada bien.

Otros usuarios, sin embargo, consideran que Windows Me fue el peor Windows de la historia, y también hay grupos que apuntan directamente a Windows 8. No faltan tampoco los que valoran negativamente a Windows 10 por toda la polémica del «obtén Windows 10 gratis», y por los problemas que han dado las actualizaciones semestrales.

El peor Windows que he utilizado: Windows Me

La verdad es que a la hora de elegir he tenido dudas entre este y Windows Vista, pero lo cierto es que con Windows Vista mi experiencia no fue, al final, tan mala, de hecho nunca tuve que reinstalar el sistema operativo, y tampoco experimenté ningún error grave. Al final, acabé actualizando a Windows 7 directamente, una de las mejores versiones del conocido sistema operativo de Microsoft.

Windows Me es, en mi opinión, el peor Windows porque fue, en general, un sistema operativo carente de sentido. Llegó dispuesto a marcar una revolución en el sector y abandonó el soporte de 16 bits, pero al final mantuvo la misma base de Windows 95 y Windows 98, es decir, no dio el salto al núcleo Windows NT, cosa que sí hizo Windows XP, y en general las sensaciones que transmitía eran las mismas que Windows 98, salvando las escasas mejoras funcionales que introdujo.

Los requisitos de Windows Me fueron bastante altos, lo que hacía que tuviese importantes problemas de rendimiento incluso en PCs que apenas tenían unos pocos años de vida. Esto jugó en su contra, pero lo más importante, y lo más grave, fue que llegó al mercado cargado de errores. Es pensar en dicho sistema operativo, y me siendo como si al utilizarlo estuviese jugando a la ruleta rusa, ya que nunca sabías cuándo te iba a saltar un pantallazo azul de la nada.

Windows Me fue el peor Windows, en mi humilde opinión, porque era tan inestable que prácticamente se podía definir como un «error azul», por la cantidad de pantallazos que mostraba. Windows Vista no fue perfecto, esto está claro, pero estuvo introdujo elementos importantes, e incluso avanzó a nivel técnico en aspectos muy relevantes, entre los que podemos destacar la introducción de DirectX 10. Fue muy superior a Windows Me. Como anécdota, os recuerdo que mi versión favorita de Windows es Windows 10.

Ahora os toca a vosotros, ¿cuál es el peor Windows que habéis utilizado? Nos leemos.