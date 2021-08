Los nuevos Samsung Galaxy S22 adelantan un sensor de cámara RGBW de 50MP

Si bien las cámaras de los teléfonos inteligentes se han vuelto más grandes y sofisticadas, estos cambios no siempre llegan a partir de nuevas tecnologías. Y es que los próximos Samsung Galaxy S22 podrían dar «un paso atrás» para recuperar los sensores de imágenes RGBW, eso sí, para mejorar sus posibilidades en el futuro.

Así lo han detallado los rumores concatenados publicados por Ice universe y heyitsyogesh en Twitter, quienes afirman que la compañía surcoreana estaría preparando la presentación de este nuevo sensor fotográfico para este mismo mes de septiembre, afirmando además su llegada a la nueva serie Galaxy S22.

So this 50MP is going to a select clients and will be seen on S22 series

— 𓆩Yogesh𓆪 (@heyitsyogesh) August 1, 2021