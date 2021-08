Mi Pad 5 son las nuevas tabletas electrónicas que Xiaomi presentó ayer en un evento donde destacó su nuevo tope de gama para smartphones, el Xiaomi MIX 4 que como mayor novedad estrenó la tecnología de cámara frontal bajo pantalla.

Si los smartphones es un segmento que Xiaomi tiene cubierto sobradamente y los últimos datos de venta confirman que su estrategia le está dando resultados, no podemos decir lo mismo en tablets. Hacía unos cuantos años que no presentaba modelos nuevos y son muy necesarios si los fabricantes que trabajan con Android no quieren que Apple siga incrementando cuota de mercado con los líderes iPads.

Mi Pad 5 sigue la senda de otra de las novedades recientes que pretenden animar la oferta de tablets bajo Android, los Lenovo Tab P12 Pro. Los nuevos tablets de Xiaomi tienen su base en una pantalla multitáctil LCD de 11 pulgadas de diagonal, resolución nativa 2.5K (2560 x 1600 píxeles), una frecuencia de actualización de 120 Hz, compatibilidad con HDR10 y Dolby Vision y un brillo máximo de 500 nits.

No es una OLED, pero estos valores están muy bien para un modelo de gama media premium, con chasis de aluminio delgado (6,86 mm) y ligero para 515 gramos.

La versión base emplea un chipset Snapdragon 860 de Qualcomm, 6 Gbytes de memoria y hasta 256 Gbytes para almacenamiento. Soporte Wi-Fi 6 y Bluetooth 5-1, además de NFC y banda ancha móvil 4G-LTE. Su batería es de 8.720 mAh con carga rápida de 33W. Cuenta con cuatro altavoces, cámara trasera de 13MP y frontal de 8MP, así como admite accesorios como teclado y lápiz óptico.

Xiaomi también ha anunciado dos versiones superior, Xiaomi Mi Pad 5 Pro y 5G, que bajo la misma pantalla y diseño mejora sus posibilidades con un Snapdragon 870, mayor cantidad de RAM, sistema de carga rápida de mayor potencia (67 vatios), mejores cámaras con doble sensor y conectividad 5G en la versión superior.

Mi Pad 5, disponibilidad y precio

Xiaomi ha anunciado su comercialización inmediata en China, pero no tenemos fecha para el lanzamiento internacional. En todo caso no será difícil encontrarla en plataformas como Aliexpress. Vemos al menos tres acabados de color, blanco, negro o verde, Xiaomi ofrecerá varias ediciones con los siguientes precios: