¿A qué suena Venus? A otro mundo, y nunca mejor dicho

Hace un par de meses os contamos que la NASA está preparando su regreso a Venus, un planeta rocoso que resulta verdaderamente fascinante, no solo porque se encuentra cerca de la Tierra, sino porque, además, se encuentra rodeado de un enorme halo de misterio, y de numerosas teorías que aseguran que, en algún momento, pudo ser perfectamente habitable.

Los que nos leéis a diario ya estáis al tanto de esas teorías. No son simples invenciones de los fanáticos de la exploración espacial, sino que han consideradas por los propios expertos de las principales agencias internacionales de exploración espacial. Un Venus terraformado con un clima totalmente tropical, más cálido que la Tierra, pero habitable, pudo existir hace mucho tiempo, y probablemente se mantuvo en ese estado durante mucho tiempo.

¿Cómo llegó entonces a convertirse en el infierno que es hoy? Hay varias teorías, pero una de las que más sentido tiene es que, debido a una catástrofe natural, como una erupción masiva de sus principales volcanes, generase un enorme efecto invernadero del que el planeta nunca pudo recuperarse. Si tenemos en cuenta lo que vimos en este artículo dedicado a descubrir diez cosas interesantes sobre Venus, está claro que tiene mucho sentido.

Gracias a la exploración espacial seguiremos descubriendo cosas interesantes sobre nuestro vecino. Hoy, gracias al trabajo de las últimas misiones espaciales que ha enviado la Agencial Espacial Europea, hemos tenido la oportunidad de escuchar datos de Venus que han sonido convertidos en sonidos. Las sondas que han realizado este trabajo, conocidas como Solar Orbiter y Bepi Colombo, utilizaron, respectivamente, el magnetómetro y el acelerómetro para conseguir datos importantes que, una vez en la Tierra, se convirtieron en sonidos.

Escuchar los sonidos de Venus es como viajar a otro mundo

Sí, está claro que los sonidos que se encuentran en los vídeos adjuntos, cortesía de la ESA (Agencia Espacial Europea) no equivalen al sonido que obtendríamos si grabásemos directamente desde la superficie de Venus, pero esto último es más fácil de decir que de hacer, sobre todo si tenemos en cuenta que la presión es enorme, y las temperaturas tan altas que pueden fundir el plomo.

El resultado final que se obtuvo tras convertir esos datos en sonidos fue simplemente impresionante, y también un poco espeluznante. No sé si os habrá ocurrido también a vosotros al reproducir los vídeos, pero en mi caso me he tenido la sensación de viajar, durante unos instantes, a otro mundo. También me he acordado, irremediablemente, de DOOM, del clásico de 1993. Me pasa con frecuencia cuando toco algún tema relacionado con el espacio, y es comprensible, al fin y al cabo dicho título nos llevó a recorrer instalaciones humanas, y demoníacas, en Marte y sus lunas, Fobos y Deimos.

Solar Orbiter y Bepi Colombo no tienen como misión principal la exploración de Venus, pero están aprovechando para realizar algunos acercamientos a dicho planeta antes de afrontar sus destinos finales, que serán, respectivamente, las regiones polares del Sol y Mercurio. En sus sobrevuelos cerca de Venus, también han capturado algunas imágenes interesantes, como por ejemplo ese destello que podemos ver en el vídeo que encontraréis justo debajo de estas líneas.

Podemos descartar por completo una misión tripulada a Venus por las particularidades de su atmósfera, y la hostilidad de su superficie. Quizá futuros avances científicos nos permitan pisar, de forma segura, ese infierno que tenemos «al lado» de la Tierra, pero tengo claro que esto no será algo que vaya a ocurrir ni siquiera a largo plazo. Es muy complicado, y todavía no hemos terminado de hacer «lo fácil», que es pisar Marte, así que nos queda mucho trabajo por delante.