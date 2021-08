Fairphone 4, el móvil sostenible y reparable, ahora con 5G

Fairphone 4 será la nueva versión del proyecto de smartphone más «ético y sostenible«. Sin anuncio previo, ha aparecido en la base de datos de Wi-Fi Alliance con soporte para 5G como mayor novedad.

Si recuerdas, el proyecto de Fairphone se inició en 2013 como el primer móvil «justo» del mercado. Una serie de terminales diseñados y producidos con el respeto al medio ambiente y los derechos laborables en mente, al apostar por materiales reciclados y procedentes de fuentes responsables, estaño y tungsteno no vinculado a conflictos, cobre y plásticos reciclados, y oro proveniente de comercio justo.

Además, el proyecto incentivó de forma activa la reutilización y reparación de sus terminales bajo un diseño modular e invirtiendo en programas para rescatar la basura electrónica de los vertederos de África para un reciclaje seguro en Europa. De esta manera, componentes principales como pantalla, batería o cámaras fueron de fácil reparación (10 de 10 en el índice de iFixit) para extender la vida del dispositivo y minimizar su impacto ambiental.

Fairphone 4, ahora con 5G

El sueño de que la industria del móvil (o el de la informática) facilitara de manera general las reparaciones de los dispositivos apostando por una concepción modular en sus diseños, no se ha cumplido ni de lejos. Aquí ya sabes lo que interesa. Vender y volver a vender. La Unión Europea ha introducido un proyecto de ley de «derecho a reparar» que intenta abordar la «obsolescencia prematura» (cuando no planificada) e impida la destrucción de bienes duraderos no vendidos, para que los productos sostenibles se conviertan en norma. Dicen que Biden prepara una legislación similar en Estados Unidos.

Hasta que ello llegue, proyectos como el de Fairphone es de los pocos que apuestan por ello desde la fase de diseño. No es sencillo en el mercado tecnológico actual que no lo facilita para nada. La elección de los componentes es clave y por ello los terminales que han llegado hasta ahora bajo este proyecto se han quedado algo cortos en la modularidad prometida y también en rendimiento.

Fairphone 4 intentará avanzar en ambos terrenos. Componentes como la pantalla o la batería podrán reemplazarse de manera sencilla. Otra cosa es que haya disponibilidad para reparaciones, un verdadero caballo de batalla de este proyecto.

En cuanto al hardware, se habla de chipsets como los Qualcomm Snapdragon 765G o el nuevo 480 como motor de la nueva versión. No batirá récords de rendimiento, pero no es su objetivo. Ambas soluciones son eficientes, están fabricadas en procesos tecnológicos avanzados (7 y 8 nm), mejoraron el rendimiento de sus 8 núcleos de CPU Kryo y GPU Adreno sobre generaciones anteriores, y, sobre todo, han permitido ‘democratizar’ el uso de las redes de banda ancha móvil 5G ya que cuentan con soporte para ellas.

No hay más información. Suponemos que el fabricante aumentará los 4 GB de RAM del modelo actual, los 64 GB para almacenamiento y la capacidad de la batería, manteniendo el soporte para microSD y el jack para audio que está abandonando la industria. Como los anteriores, Fairphone 4 es un ejemplo y el camino a seguir por la industria para garantizar el derecho a reparar y un mundo más sostenible que reduzca la alarmante cantidad de basura electrónica existente.