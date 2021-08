ASUS ROG Phone 5s y 5s Pro: todo a lo grande

Tal y como te adelantamos ayer, los ASUS ROG Phone 5s y 5s Pro ya son oficiales, tras haber sido presentados por ASUS hace solo unas horas. No sabíamos, eso sí, cuantos de los tres modelos de la generación Phone 5 darían este salto, hoy sabemos que son dos los modelos que se actualizan y pasan a mostrar el apellido 5S. Y un repaso a sus especificaciones nos demuestra que no nos equivocábamos, y que ASUS ha puesto una vez más toda la carne en el asador con sus smartphones para gaming.

ASUS ROG Phone 5s y 5s Pro: especificaciones técnicas

ASUS ROG Phone 5S ASUS ROG Phone 5S PRO SoC Qualcomm Snapdragon 888+ a 3GHz con GPU Adreno 660 Qualcomm Snapdragon 888+ a 3GHz con GPU Adreno 660 Memoria RAM 8 / 12 / 16 / 18 gigabytes LPDDR5 18 gigabytes LPDDR5 Almacenamiento 256 / 512 gigabytes UFS 3.1 512 gigabytes UFS 3.1 Pantalla OLED de 6,78 pulgadas, FullHD+ ( 2.448 x 1.080) 20,4:9 a 144 hercios; 800 nits con contraste 1.000.000:1, espacios de color DCI-P3 111% / sRGB 150,89%, compatible HDR; Gorilla Glass Victus AMOLED de 6,78 pulgadas, FullHD+ ( 2.448 x 1.080) 20,4:9 a 144 hercios; 800 nits con contraste 1.000.000:1, espacios de color DCI-P3 111% / sRGB 150,89%, compatible HDR; Gorilla Glass Victus Conectividad Dual 5G/4G, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB tipo C, conector mixto (auriculares y micrófono) minijack 3,5 mm Dual 5G/4G, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB tipo C, conector mixto (auriculares y micrófono) minijack 3,5 mm Batería 6.000 miliamperios con carga rápida 65 vatios 6.000 miliamperios con carga rápida 65 vatios Sistema operativo Android 11 con ROG UI Android 11 con ROG UI Cámara principal Principal: Sony IMX686 64 megapíxeles f/1.9; Angular: 13 megapíxeles f/2.4; Macro: 5 megapíxeles f/2.0 Principal: Sony IMX686 64 megapíxeles f/1.9; Angular: 13 megapíxeles f/2.4; Macro: 5 megapíxeles f/2.0 Cámara frontal 24 megapíxeles f/2.0 24 megapíxeles f/2.0 Dimensiones y peso 172,8 x 77,2 x 10,29 milímetros; 238 gramos 173.00 x 77.00 x 9.90 milímetros; 238 gramos

Así, como puedes comprobar, la única diferencia es que en el SUS ROG Phone 5s la pantalla es OLED, mientras que en el modelo Pro han optado por un panel AMOLED. Y luego, eso sí, que el Phone 5S podrás optar por diversas configuraciones de memoria RAM y de almacenamiento, mientras que el Pro solo tendrá un modelo que va con todo: 18 gigas de RAM LPDDR5 y 512 gigabytes de almacenamiento 512 gigabytes UFS 3.1.

En ambos modelos encontraremos un SoC Snapdragon 888 Plus cuya CPU llega a los 3 gigahercios, acompañada de una GPU Adreno 660 que, aunque similar a la que encontrábamos en el Snapdragon 888, ofrece una cierta mejora en el rendimiento gracias a las mejoras referidas a la IA en el encapsulado. En cuanto a sus refuerzos, son los que he mencionado en el párrafo anterior, y que en ambos modelos pueden llegar a sumar 18 gigas de RAM y 512 gigas de almacenamiento. Como ya indicaba ayer, una parte importante de los ordenadores que se venden en la actualidad no llegan a esas cifras.

En lo referido a su conectividad, los usuarios que se decanten por el ASUS ROG Phone 5S no tendrán que experimentar carencias en ningún sentido. Y es que en lo referido a conexiones inalámbricas nos encontramos con un smarphone dual 5G/4G que además cuenta con WiFi 6E, Bluetooth 5.2, GPS y NFC. Y si aún así necesitas algún conector físico, contarás con un puerto USB tipo C y, algo que me sigo alegrando al encontrarlo en cualquier smartphone, un conector de de entrada y salida de audio minijack de 3,5 milímetros.

En cuanto a su batería, no debería quedarse corta, pues hablamos de 6.000 miliamperios que, además, podrás cargar a gran velocidad gracias a su función de carga rápida (65 vatios).

Como puedes comprobar y ya te adelantamos ayer, no son muchas las novedades de las dos versiones del ASUS ROG Phone 5S con respecto a su predecesor, el Phone 5, es más una adaptación con algunos cambios menores pero que, no obstante, sí que permiten que el smartphone gaming de ASUS se mantenga en la primera línea de este segmento del mercado tan particular, y en el que las prestaciones suelen dejarnos con la boca abierta.

Con respecto a su disponibilidad, de momento solo estará disponible en Taiwán, si bien podemos esperar que en no mucho tiempo siga la estela de sus predecesores llegando al mercado internacional. En cuanto a precios, el tope lo encontraremos, claro, en el ASUS ROG Phone 5S Pro, que saldrá a la venta por 37.990 dólares taiwaneses, unos 1.159 euros al cambio actual.

