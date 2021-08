Intel Arc: se consuma la vuelta de Intel a las gráficas

Con Intel Arc se confirma, finalmente, que los planes de Intel de volver por al mercado de las tarjetas gráficas dedicadas aspira a la puerta grande. Y no, no es una sorpresa, hace ya años que sabemos que el gigante tecnológico estaba trabajando en este retorno, si bien es cierto que hasta el momento aún no hemos visto alguna tarjeta, como la esperada Intel Xe DG2 llegar al mercado. También llevamos tiempo hablando de (y esperando a) Intel Xe HPG. Dicho en pocas palabras, Intel ha sabido capturar nuestra atención y despertar nuestro interés.

Ahora, por fin, parece que el retorno está cerca de consumarse, y para ello la compañía ha presentado hoy Intel Arc, una marca que aglutinará hardware, software y servicios, y que será la responsable de Xe HPG, primera generación de la arquitectura de los nuevos adaptadores gráficos de Intel, tanto para sobremesa como para portátiles, de los que además ha adelantado que ya tienen en vista hasta tres generaciones más:

Primera generación: Alchemist (conocida anteriormente como DG2)

(conocida anteriormente como DG2) Segunda generación: Battlemage

Tercera generación: Celestial

Cuarta generación: Druid

Con esta puesta de largo bajo la marca Intel Arc, la tecnológica también ha anunciado que las primeras gráficas basadas en la arquitectura Alchemist llegarán al mercado en algún momento del primer trimestre de 2022. Y por si te lo estás preguntando, sí, tal y como ya pudimos interpretar por lo que supimos de DG2, Intel tiene su mira puesta en el sector de los videojuegos, por lo que hablamos de adaptadores gráficos dirigidos a ese mercado.

Ahora bien, ¿qué podemos esperar de los primeros pasaos de Intel Arc? Pues debemos ser realistas, y tener en cuenta que los fabricantes que actualmente dominan ese mercado, AMD y NVIDIA, suman ya muchos años de investigación y avances hasta haber llegado a su posición actual. No tiene sentido, por lo tanto, esperar que Intel Arc nos sorprenda con unas gráficas capaces de competir con la última generación de sus rivales.



¿Es esto decepcionante? Ni muchísimo menos, muy al contrario, es lo más normal del mundo y, al contrario, el compromiso que Intel pretende depositar sobre esta nueva apuesta de mercado, que podemos cuantificar con las generaciones ya anunciadas, es una gran noticia, pues en el corto plazo enriquece la oferta en el mercado de los adaptadores gráficos, y a medio y largo plazo, con los recursos de Intel volcados en Intel Arc, sí que podemos esperar algo más de competencia, lo que siempre resulta muy positivo.

Obviamente, eso sí, Intel Arc no parte de cero y, por ejemplo, podemos esperar soporte de trazado de rayos. No está tan claro si desde el principio contará con alguna tecnología propia para competir con NVIDIA DLSS y AMD Fidelity FX Super Resolution, dos desarrollos propios que permiten mejorar sustancialmente el rendimiento de sus gráficas. Otra posibilidad, aunque remota, es que adopte alguna de estas dos, si bien parece muy poco probable, pues en ambos casos forman parte de sus ventajas exclusivas.

Sea como fuere, Intel Arc es una excelente noticia, y saber que el primer trimestre del año que viene finalmente veremos sus primeros adaptadores gráficos hace que pongamos en marcha la cuenta atrás, para comprobar el fruto de la investigación de Intel todos estos años.