Steam Deck, ¿la Xbox portátil?

Si hay un dispositivo que ha generado expectativas ese verano, sin duda ese es la Steam Deck, la consola portátil de Valve. Y es que desde su anuncio, hoy hace justo un mes, el dispositivo ha dado mucho de lo que hablar, especialmente desde que, al menos en teoría, Steam Deck será capaz de mover todo el catálogo de Steam. Sigo teniendo mis dudas al respecto, pues hay títulos tremendamente exigentes, como Microsoft Flight Simulator o Cyberpunk 2077, por citar solo dos ejemplos.

Aún así, con que sea capaz de mover gran parte del catálogo ya es una propuesta muy interesante, especialmente si comparamos con el dispositivo más «cercano», que en este caso es la Nintendo Switch, cuyo catálogo es bastante más limitado (si bien es cierto que está totalmente optimizado para la consola), y además no permite disfrutar de los títulos en otras plataformas, algo que sí que tenemos con Steam Deck y los juegos de Steam.

No obstante, y para quienes esto no sea suficiente, de repente Steam Deck acaba de ganar muchos más puntos gracias a un tweet de Phil Spencer, máximo responsable de Xbox, en el que cuenta que ya ha podido probar la consola, y que Xbox Cloud funciona perfectamente en la consola de Valve. Es decir, que no solo estaría limitada al ya de por sí amplio catálogo de Steam, sino que además también serviría para acceder a la plataforma de juego en la nube de Microsoft.

Was @valvesoftware this week talking w/ Scott, Erik, Gabe about Steam Deck. After having mine most of the week I can say it’s a really nice device. Games with me on the go, screen size, controls all great. Playing Halo and Age feels good, xCloud works well. Congrats SD team. pic.twitter.com/q4hWBvkk85

— Phil Spencer (@XboxP3) August 13, 2021