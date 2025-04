A qué tarjeta gráfica equivale la GPU de Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2 ya es una realidad, y gracias a NVIDIA sabemos cosas muy importantes sobre la GPU de esta consola. Es cierto que todavía tenemos algunos detalles pendientes de confirmación, como el número concreto de shaders, pero ya contamos con todo lo necesario para tener claro qué nivel de potencia es capaz de ofrecer, en qué resoluciones se siente más cómoda y cuál sería su equivalente más cercano en PC.

Esa es precisamente la pregunta que vamos a responder en este artículo, pero antes de entrar en materia es importante echar un vistazo a los detalles técnicos de la GPU de Nintendo Switch 2, ya que esto nos dará toda la información que necesitamos para encontrar su equivalencia en el mundo de las tarjetas gráficas para PC, un sector muy amplio y muy complejo.

Especificaciones estimadas de la GPU de Nintendo Switch 2

Núcleo gráfico GA107 fabricado en el nodo de 8 nm de Samsung.

1.536 shaders a una velocidad estimada de 561 MHz en modo dock.

12 núcleos RT de segunda generación para acelerar trazado de rayos.

48 unidades de texturizado.

32 unidades de rasterizado.

48 núcleos tensor de tercera generación para acelerar IA.

Bus de 128 bits y arquitectura de memoria unificada, con un ancho de banda de hasta 120 GB/s.

La GPU de esta consola tiene capacidad para acelerar trazado de rayos, cuenta con todas las innovaciones que NVIDIA introdujo con la arquitectura Ampere, y también tiene núcleos tensor que garantizan el soporte de NVIDIA DLSS Super Resolución y de Reconstrucción de Rayos.

El reescalado que utiliza NVIDIA DLSS es mucho más avanzado que las versiones de AMD FSR que hemos visto en otras consolas portátiles, y Nintendo Switch 2 es compatible con el nuevo modelo de transformación presente en DLSS 4, lo que significa que debería ser capaz de reescalar desde resoluciones más bajas manteniendo un mayor nivel de calidad gráfica, y una mejor estabilidad de la imagen.

Sin embargo, no es compatible con la generación de fotogramas, porque esta tecnología está limitada a las arquitecturas Ada Lovelace y Blackwell.

En caso de que se confirme la velocidad de 561 MHz de esta GPU, cosa que me parece muy probable porque en modo portátil funciona con tan solo 5 vatios, la potencia total de esta será de 1,72 TFLOPs en FP32.

¿Qué tarjeta gráfica equivale a la GPU de Nintendo Switch 2?

No existe una equivalencia directa. Lo más bajo que lanzó NVIDIA, y lo más parecido a la GPU de Nintendo Switch 2, fue la GeForce RTX 2050 Mobile, pero esta es claramente superior. Que no os engañe el identificativo GeForce RTX 20, porque aunque no lo parezca utiliza la arquitectura Ampere, de hecho tiene el mismo núcleo gráfico que la GPU de la consola de Nintendo, solo que con más shaders y a mayor velocidad.

Estas son las especificaciones de la GeForce RTX 2050 Mobile, para que podáis comparar:

Núcleo gráfico GA107 fabricado en el nodo de 8 nm de Samsung.

2.048 shaders a una velocidad estimada de 735 MHz-1.245 MHz.

16 núcleos RT de segunda generación para acelerar trazado de rayos.

64 unidades de texturizado.

32 unidades de rasterizado.

64 núcleos tensor de tercera generación para acelerar IA.

Bus de 64 bits y 4 GB de memoria GDDR6 a 14 Gbps (112 GB/s de ancho de banda).

La GeForce RTX 2050 tiene una mayor potencia bruta, ya que puede alcanzar los 5,1 TFLOPs en FP32, tres veces más que la GPU de Nintendo Switch 2. A pesar de ser más potente que el núcleo gráfico de la nueva consola de Nintendo no es capaz de mover juegos actuales en 1080p con fluidez, lo que significa que esa resolución también queda grande a Nintendo Switch 2.

Lo único en lo que gana la portátil de la gran N es en ancho de banda, ya que gracias a su bus de 128 bits consigue una tímida victoria si la memoria es capaz de mantenerse en 7.500 Mbps en modo portátil. He visto también algunas fuentes que dicen que su ancho de banda en modo portátil podría reducirse a 68 GB/s, casi la mitad del ancho de banda de la GeForce RTX 2050 Mobile.

Podemos concluir que la GPU de Nintendo Switch 2 equivale a una GeForce RTX 2050 Mobile recortada en shaders y en frecuencia de trabajo, y que la primera es tres veces menos potente en FP32. Su resolución óptima estaría en 540p en juegos actuales, y entre 720p y 1080p con juegos de la generación anterior.