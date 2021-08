Una filtración nos ha dejado la fecha de lanzamiento de Halo Infinite, uno de los juegos más esperados de la presente generación que, salvo sorpresa, mantiene el enfoque multiplataforma que vimos en su momento. Esto quiere decir que dicho título ha sido desarrollado para Xbox One, Xbox Series X-S y PC, y que sus requisitos estarán, por tanto, dentro del nivel al que nos habían acostumbrado las consolas de la anterior generación.

La historia de Halo Infinite es curiosa. El juego iba a llegar en 2020, y es que estaba llamado a convertirse en uno de los grandes exclusivos de la consola de nueva generación de Microsoft, aunque como hemos dicho su lanzamiento también estaba previsto para Xbox One y PC. Sin embargo, tras las críticas negativas que recibió el juego en su primera demostración publica el gigante de Redmond tuvo clara una cosa, Halo Infinite no estaba listo para llegar al mercado, y necesitaba una buena dosis de chapa y pintura. Por ello, se retrasó a 2021.

Debo decir que fue una decisión totalmente acertada. El nivel de Halo Infinite estaba muy lejos de las expectativas que había generado, y su acabado técnico en general no estaba a la altura, ni siquiera haciendo las concesiones razonables que cabría aplicar a un título de transición generacional. Habrá que ver, eso sí, si ese tiempo extra de desarrollo ha servido realmente de algo, y si la versión final de Halo Infinite acaba estando a la altura.

Halo Infinite llegará el 8 de diciembre

No hace mucho vimos algunas informaciones que apuntaban a un posible lanzamiento de Halo Infinite para la pasada primavera. Al final no se cumplieron, y según una nueva filtración, que ha sido respaldada por fuentes de confianza, todo parece indicar que Halo Infinite llegará al mercado el próximo 8 de diciembre. Es una fecha perfectamente creíble, pero tened en cuenta que no ha sido confirmada por Microsoft, y que por tanto no tiene una validez absoluta.

Por lo que respecta a los requisitos, al tratarse de un juego intergeneracional estos serán bastante razonables. A continuación os dejo una estimación de las especificaciones mínimas que deberemos cumplir para poder mover Halo Infinite de una manera aceptable (1080p, calidad media y 30 FPS estables, probablemente).

CPU Intel Core i5-2500K o FX-8350.

8 GB de memora RAM.

Windows 10 en su versión de 64 bits.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 960 o Radeon R9 380.

4 GB de memoria gráfica.

Los requisitos recomendados deberían partir de la siguiente base:

CPU Intel Core i7-8700 o Ryzen 5 3600.

16 GB de memora RAM.

Windows 10 en su versión de 64 bits.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 2060 Super o Radeon RX 5700.

8 GB de memoria gráfica.