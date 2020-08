Después de las duras críticas y sátiras tras la presentación del primer gameplay oficial de Halo Infinite, parece que Microsoft ha decidido retrasar uno de sus principales entregas y primera gran exclusiva de Xbox Series X, la cual no estará lista a tiempo para el lanzamiento de la consola en noviembre. Y es que tal y como ha revelado 343 Industries en su último comunicado oficial, Halo Infinite se retrasará hasta 2021.

Sin embargo, según podemos leer en este mensaje, la actual situación derivada de la pandemia mundial sería uno de los principales motivos del retraso: “Hemos tomado la difícil decisión de cambiar nuestro lanzamiento a 2021 para asegurarnos de que el equipo tenga el tiempo suficiente para ofrecer una experiencia de juego de Halo que cumpla con nuestra visión” afirmaba Chris Lee, director de 343 Industries Studio, “La decisión de cambiar nuestro lanzamiento es el resultado de múltiples factores que han contribuido a los desafíos de desarrollo, incluidos los impactos continuos relacionados con COVID que nos afectan este año”.

Halo Infinite Development Update pic.twitter.com/TFZvXhRN9f — Halo (@Halo) August 11, 2020

Curiosamente, se trata de una acción que ya en mayo preveía el propio Phil Spencer, quien advirtió que «la mayor incógnita es probablemente la producción del juego […] la producción de juegos es una actividad de entretenimiento a gran escala ahora, tienes cientos de personas que se unen, construyen activos, trabajan a través de la creatividad«.

Con Halo Infinite retrasado, los fans de Xbox tendrán que conformarse con otras de las exclusivas adelantadas como The Medium, así como otros títulos multiplataforma como Assassin’s Creed Valhalla y Destiny 2, o los más de 100 títulos optimizados para Xbox Series X, con adaptaciones HDR de sus anteriores generaciones.

Por desgracia, Halo Infinite está lejos de ser el único título afectado por el hecho de que sus desarrolladores tengan que estar trabajando desde casa. Bungie, ex-desarrolladora de la serie Halo, anunció recientemente el retraso de su próxima expansión Beyond Light para Destiny 2 por las mismas razones; aunque quizás más sonados aún fueron los retrasos de The Last of Us 2 y los todavía recurrentes cambios de fecha de Cyberpunk 2077, entre otros.