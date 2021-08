Here we go again… con más juegos gratis cortesía de Epic Games Store, que no falla una semana en lanzar la red en busca de nuevos usuarios, o en sostenerla para conservar a los que ya tiene, muchos de los cuales están ahí por esta política en concreto y por nada más, a juzgar por los reportes que se dan…

Pero no estamos aquí, ahora, para analizar la situación de la tienda de juego, sino para contarte, en el caso de que se te haya escapado, que desde este jueves y hasta el siguiente, tienes dos nuevos juegos gratis en la Epic Games Store: Saints Row: The Third Remastered y Automachef. ¿Apetecen o no?

Welcome to Automachef, a resource management puzzler where you design kitchens, program machinery and watch your genius come to life! 🍽🍗🥗🍞

Get it for FREE this week on the Epic Games Store! https://t.co/L09RPTOfxh pic.twitter.com/X7LwzEhwg9

