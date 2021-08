El tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’ rompe récords

Hace apenas unos días que Sony Pictures publicó el primer tráiler de Spider-Man: No Way Home, el tercer y probablemente último filme que protagonice Tom Holland -si todo discurre como se había contado- y ya se puede decir que solo eso, el lanzamiento de tráiler, ha sido un rotundo éxito, superando el récord del tráiler más visto de la historia en sus primeras 24 horas, que hasta ahora le pertenecía a Vengadores: Endgame.

Spider-Man: No Way Home, Spider-Man: Sin camino a casa según la cutretraducción que se está leyendo por ahí, es de acuerdo a lo que se sabe la última película del trepamuros made in Sony Pictures -pero solo en parte- enmarcada dentro de Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), aunque a juzgar por lo bien que han ido las cosas aplicando esta fórmula para la franquicia no debería de ser así. De hecho, a punto estuvo de no suceder.

Pero, ojo: que este Spider-Man: No Way Home sea el último filme que protgonice Tom Hollan en el papel de tu amigo y vecino Spider-Man, no significa que sea el último en el que el actor británico se vista de araña, puesto que el acuerdo entre Disney y Sony Pictures incluye un reparto del 25% de los beneficios que genere el estreno en taquilla y los derechos del merchandising para Disney, así como la aparición de Spider-Man en otra película más de Marvel Studios.

¿A qué viene tanta generosidad por parte de Sony? A que sin Disney, es decir, sin Marvel Studios, ni Spider-Man: Homecoming ni Spider-Man: Far From Home ni muy probablemente Spider-Man: No Way Home habrían sido realizadas como lo fueron y, por consiguente, no habrían tenido el éxito que tuvieron. Tampoco habríamos visto a Spidey en Capián América: Civil War, Vengadores y demás, claro; y no solo habríamos perdido los fans: también lo habrían hecho ambas compañías.

Sea como fuere, ¿que cabe esperar de Spider-Man: No Way Home? La continuación de lo vista en la película anterior: cómo se enfrenta Peter Parker a la divulgación de su identidad… Y no parece hacerlo bien. De hecho, como sea tal y como lo adelanta el tráiler, la cutrez es máxima, varias potencias por encima del terrible desenlace perpetrado en Vengadores: Endgame con los viajes temporales… por más que los cómocs la avalen. Con que sea divertida nos conformaremos, pero…

Spider-Man: No Way Home tenía su estreno previsto para el recién pasado julio de 2021, pero injerencias de la pandemia mediante, lo hará finalmente el próximo 17 de diciembre, solo en cines. El tráiler, además adelanta la presencia de personajes del tirón de Dr. Strange, la reaparición de viejos enemigos como Doctor Octopus, hay quien cree que de Duende Verde… Es el gran estreno de cine superheróico para lo que queda de año, con el permiso de Eternals.