Hace tres meses que Marvel Studios publicó el primer avance de Eternals, su próxima superproducción dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) y ya apuntaba maneras el título, por diversos motivos: nuevos personajes, un elenco de primera para darles vida, una dirección inusual al frente del filme… Lo cual no quita que al final tengamos un resultado vistoso, pero mediocre, en la línea del resto de películas de este particular universo superheróico; pero al menos se respiraba una cierta frescura en todo.

Y sí, el nuevo tráiler de Eternals viene a confirmar lo ya visto: va a ser una producción a lo grande, más del estilo de Guardianes de la Galaxia o Vengadores, que de Viuda negra o Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos, la próxima en estrenarse cuya creación, no obstante, no deja de ser un guiño reverencial, pero manifiestamente forzado, al mercado chino y su gigantesca taquilla. Eternals, por su parte, cumple con el requisito actual de reparto diverso, pero con mayor naturalidad.

Qué tiene -a priori- de especial Eternals, ya te lo adelantamos: lo más destacado es que está dirigida por la reciente ganadora del Oscar a la mejor dirección y película, Chloé Zhao, por la fantástica Nomadland; y luego está el impresionante grupo de personajes principales, interpretado por estrellas de Hollywood de la talla de Angelina Jolie o Salma Hayek, pero también de la televisión, como Richard Madden (Juego de tronos) o Kit Harington (Juegos de tronos), Lauren Ridloff (The Walking Dead), Gemma Chan (Capitana Marvel) o Ma Dong-seok (Train to Busan).

¿Qué cuenta el nuevo tráiler de Eternals, te preguntas? Puedes verlo más abajo, pero básicamente suelta el gancho definitivo con el que atrapar a cualquier fan del UCM que ande un poco perdido: su conexión con todo lo sucedido en el colofón apadrinado por Vengadores, especialmente las dos últimas películas, Vengadores: Infinity Way y Vengadores: Endgame. es decir, se supone que los Eternals son unos superhéroes de muchos quilates, defensores de la humanidad para más señas, pero ¿no movieron un dedo contra Thanos?

Pues no lo hicieron porque tenían órdenes estrictas de no hacerlo, a pesar de que la excusa ya está siendo rebatida por más cafeteros de entre los fans del universo superheróico de Marvel, incluyendo cómic, películas y series, y al parecer no se sostiene. Sin embargo, seguro que los guionistas le han dado el punto necesario para que así sea… y en caso contrario, ¿a quién le importa? Ya solo faltaba pedirle coherencia realista a las historias e superhéroes, más después de haber visto Vengadores: Endgame.

Con todo, el tráiler de Eternals deja entrever también a un personaje de los de saga comoquiera de la época, muy posiblemente uno sobre los que gire la refundación del UCM en las próximas fechas. Lo conoceremos con más detalle a partir del 5 de noviembre, fecha prevista para el estreno de la película en cines. Mientras tanto, puedes deleitarte un poco con el primer tráiler como tal (lo otro fue un avance, aunque habría que hacer una carrera para encontrar las diferencias entre un formato y el otro).