Google no parece tener claras sus prioridades con respecto a YouTube Music y los bandazos continúan, ahora con el anuncio de que la aplicación oficial del servicio de música del gigante de Internet llegará por fin a Wear OS… pero solo para los Galaxy Watch4 de Samsung.

En efecto, en el seno de Google suceden cosas incomprensibles y una de ellas es el tratamiento que está recibiendo YouTube Music, una plataforma que ha mejorado un mundo desde su aparición, pero que sigue presentando carencias importantes en comparación con su competencia más directa. En esta ocasión, sin embargo, no hablamos de funciones, sino de soporte de sistemas.

Así, hace poco más de un año que se dio a conocer el inicio del soporte de YouTube Music en Android TV y no de la mejor de las maneras, pero está siendo peor lo visto con respecto a Wear OS, el sistema operativo de Google basado en Android y dirigido a la gobernanza de relojes inteligentes, pulseras y cualquier otro dispositivo ‘vestible’ que se ponga por delante.

Es del todo lógico, ¿verdad? Y si no que se lo pregunten a cualquier persona que use un wearable para salir a realizar una actividad, particularmente deportiva: no hay nada mejor que salir a correr o a pedalear y poder ir escuchando tu música o podcast favorito (¡no lo hagas si tienes peligro de ser atropellado!), sobre todo con las nuevas funciones de seguimiento de actividad física y salud que están incorporando estos dispositivos.

Aunque tampoco es de extrañar que con el precio de estos dispositivos y lo que tardan en ofrecer las características demandadas, véase este caso como ejemplo, mucha gente siga prefiriendo usar el móvil para todo.

Volviendo con YouTube Music para Wear OS, la aplicación solo está disponible por el momento para los Samsung Galaxy Watch 4 y Galaxy Watch 4 Classic, sin planes para extender su soporte a otros dispositivos, aun cuando el simple hecho de que haya aplicación da puertas a la esperanza de que esto sea solo el principio de su andadura. Además, por las imágenes que se han compartido, parece bastante completa la funcionalidad.

Dicho lo cual, se ha especificado que la nueva aplicación de YouTube Music para Wear OS Samsung Galaxy Watch 4 permite descargar la música en el reloj siempre que se tengan conectados unos auriculares Bluetooth al mismo, así como controlar la reproducción y gestionar las descargas, sin opciones para streamear contenido desde el móvil y con una calidad limitada a 128 kbps AAC.