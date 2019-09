Spider-Man tendrá una última película en el Universo Marvel

Hace unas semanas que el futuro de Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) quedó en entredicho, al no alcanzar Disney y Sony Pictures un acuerdo económico satisfactorio para ambas partes. Así, la posibilidad de ver una tercera película con la que completar la trilogía iniciada con Spider-Man: Homecoming y Spider-Man: Far From Home pareció cerrarse definitivamente… Pero no va a ser así.

Según confirman en Variety, los gigantes del entretenimiento han alcanzado un acuerdo y Tom Hollan volverá a vestirse de Hombre araña para protagonizar al menos una última aventura enmarcada en el mismo UCM que lo ha visto crecer. Es más, ya hay fecha de estreno prevista: será el próximo 16 de julio de 2021 cuando el personaje vuelva a la gran pantalla.

Cabe recordar que Marvel vendió a Sony Pictures los derechos de Spider-Man hace más de dos décadas, poco después de que la editorial consiguiese librarse de la bancarrota. Por aquel entonces incluso llegaron a ofrecer a la multinacional del celuloide los derechos de todos sus personajes por 25 millones de dólares, pero la propuesta fue rechazada. Y mientras que la primera trilogía de Spider-Man fue celebrada para la época, la segunda se quedó en intento con solo dos películas muy irregulares.

Con el desarrollo y éxito del UCM, sin embargo, Spider-Man volvió a ser un objeto de interés y además de las dos películas que ha encabezado en solitario, los fans han podido disfrutar de él en la conclusión de la gran saga de superhéroes de la actual generación, Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame, con un Tom Holland que ha logrado dotar de frescura a un personaje bastante desgastado de por sí.

El acuerdo entre Disney y Sony Pictures incluye un reparto del 25% de los beneficios que genere el próximo estreno, los derechos del merchandising para Disney y, atención, la aparición de Spider-Man en otra película de Marvel Studios, al margen de la tercera que comentamos. Lo principal, no obstante, es que los fans del superhéroe arácnido podrán seguir viéndolo un poco más en su presente encarnación.