Aunque dentro de unas pocas semanas será destronado, a día de hoy el iPhone 12 sigue siendo el tope de gama de los de Cupertino. Y lo cierto es que ésta ha sido una generación que en general ha rendido bastante bien. En su momento tuvimos la oportunidad de probar el iPhone 12 Mini, el iPhone 12, el iPhone 12 Pro y el iPhone 12 Pro Max y, como puedes comprobar en las reviews, los cuatro terminales nos dejaron con muy buen sabor de boca. Tanto por diseño como por rendimiento, sin duda Apple hizo los deberes con esta generación.

Eso no evita, sin embargo, que en algunos casos puedan surgir problemas. Ya sean de carácter general, es decir, que afecten a todos los dispositivos, o bien que se centren en determinadas unidades, lo cual puede deberse a mil razones distintas. La clave, cuando esto ocurre, es el modo en el que las tecnológicas dan respuesta a los usuarios que se han visto afectados. Eso, más que el fallo en sí, es lo que se suele tener en consideración a la hora de hacer una valoración global.

En Apple hemos visto buenos y malos ejemplos. ¿Malos? Quizá sea porque me dejo llevar por mi propia experiencia, pero creo que la gestión de los problemas con el teclado mariposa es el ejemplo perfecto de cómo no se debe actuar en este tipo de circunstancias. O la gestión del más que sonado Antennagate del iPhone 4, en la que el mismísimo Jobs, subido al escenario, dedicó parte de su presentación a tirar balones fuera, afirmando que se trataba de un problema que afectaba a todo el sector, no solo a Apple.

Con el Antennagate encontramos, sin embargo, un ejemplo de lo contrario, pues en ese mismo evento Jobs anunció que todos los usuarios afectados recibirían, gratuitamente, un bumper que, al tiempo, acabaría con el problema de cobertura en los iPhone 4 y los protegería ante caídas. Y hay otros muchos casos en los que, tras detectar un problema, la empresa ha respondido con responsabilidad y rapidez, demostrando que, si quiere, sabe hacerlo muy bien.

Y ahora parece que nos encontramos frente a uno de los casos en los que los de Cupertino han cogido el buen camino. Y es que tras detectar un problema en los iPhone 12 y iPhone 12 Pro Max con la recepción del sonido durante las llamadas (sí, todavía queda gente que utiliza el teléfono para hablar), Apple ha puesto en marcha un programa de reparación gratuita para todos los usuarios afectados. Desconocemos la cantidad de los mismos, pero Apple habla de un número muy bajo y resulta creíble, puesto que no se ha escuchado hablar sobre ello en la comunidad de usuarios de Apple.

«Apple ha determinado que un porcentaje muy pequeño de dispositivos iPhone 12 y iPhone 12 Pro pueden experimentar problemas de sonido debido a un componente que podría fallar en el módulo receptor. Los dispositivos afectados se fabricaron entre octubre de 2020 y abril de 2021.

Si su iPhone 12 o iPhone 12 Pro no emite sonido desde el receptor cuando realiza o recibe llamadas, es posible que sea elegible para el servicio.

Apple o un proveedor de servicios autorizado por Apple brindará servicio a los dispositivos elegibles de forma gratuita.

Los modelos iPhone 12 mini y iPhone 12 Pro Max no forman parte de este programa.»

Así, cualquier usuario que tenga uno de los modelos afectados y que esté experimentando este problema, deberá ponerse en contacto con Apple para que sea subsanado de manera gratuita.