Tesla Autopilot: ¿otro accidente más a la lista?

De un tiempo a esta parte, siempre que un Tesla sufre un accidente todas las miradas apuntan a Tesla Autopilot, el sistema de control de crucero del fabricante que, por todo el marketing desplegado alrededor precisamente de dicha función, ahora se enfrenta a un nivel de escrutinio que, sin duda, va en contra de la gran imagen de marca que ha conseguido construir durante todos estos años y que, con sus luces y sus sombras, hace que a día de hoy sus coches sigan estando en las listas de los más deseados.

Una de los elementos que ha logrado que la marca haya obtenido tanta relevancia es, sin duda, Tesla Autopilot, un desarrollo tecnológico que ha sido uno de los puntales sobre los que se han acelerado los trabajos en relación con los sistemas de conducción autónoma. El problema es que aunque su nombre, Tesla Autopilot, parezca hacer referencia a una función de piloto automático, es decir, un sistema de conducción autónoma completo, en realidad todavía falta bastante para llegar a ese punto. De momento es un sistema semiautomático de control de crucero que, de manera permanente, debe ser supervisado por el conductor.

Y sí, sé que muchas de las personas que estáis leyendo esto ya lo sabéis, pero el problema es que, como hemos podido ir viendo con el paso del tiempo, no son pocos los propietarios de uno de estos vehículos que, en circunstancias de lo más diversas, deciden delegar por completo la conducción a Tesla Autopilot, lo que en más de una ocasión ha tenido consecuencias fatales. Tanto es así que, en consecuencia, en cualquier accidente de un Tesla lo primero que piensa todo el mundo es que ha sido por culpa de los sistemas de control de crucero.

El último caso se ha producido hace unas horas y, como podemos leer en Gizmodo, un Tesla Model 3 que tenía Tesla Autopilot activado ha colisionado con dos coches en las inmediaciones de Orlando, Florida. No hay que lamentar pérdidas personales, afortunadamente. El vehículo chocó primero con un vehículo de la Florida Highway Patrol y, a continuación con un coche particular. Ambos se encontraban estacionados en la vía. El particular tenía problemas con su vehículo y el agente de carreteras se había parado junto al mismo para ayudarlo.

El conductor del Model 3 de 27 años y el conductor del otro automóvil que estaba recibiendo asistencia por parte del agente sufrieron heridas leves. Mientras tanto, el oficial de la patrulla de carreteras resultó ileso, puesto que acababa de salir de su coche. De momento se sabe que Tesla Autopilot estaba activo, pero se desconoce si estuvo involucrado en la colisión doble, aunque cabe entender que estando activo, como mínimo debería haberla impedido.

Ya son varias las investigaciones abiertas en relación con Tesla Autopilot, algunas relativas a un accidente o incidente en concreto, otras apuntando a la generalidad. Quizá sea el momento, aunque en realidad debería haber sido así desde hace años, de que Tesla claudique y cambie el nombre de su sistema de control de crucero. Y es que cada accidente en el que uno de sus vehículos se ve implicado, no solo arroja dudas sobre su tecnología, además pone el foco en la poca fiabilidad de un piloto automático que, en realidad, no es tal cosa.