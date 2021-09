eFootball se estrenará gratis en septiembre

Rebautizando al mítico Pro Evolution Soccer (o PES), eFootball se presenta como la apuesta más ambiciosa de Konami, reconvirtiendo su clásico juego de deporte en una entrega única dando el gran salto a un modelo de juego gratuito con micro-pagos.

Como ya vimos, eFootball se ha creado desde cero bajo el motor Unreal Engine, dejando atrás el antiguo Fox Engine de Konami presente en las iteraciones de PES. Con este cambio, la compañía dice que el juego tendrá gráficos revisados, mejoras importantes en el departamento de animación y mejoras en la jugabilidad.

En el lanzamiento, eFootball contará solo con el modo de partidos locales con FC Barcelona, ​​Juventus, FC Bayern, Manchester United y otros cinco equipos de forma gratuita, con otros contenidos y modos que vendrán más tarde a través de actualizaciones, adelantando hasta 600 licencias de equipos oficiales de todo el mundo.

Algo peor recibido ha sido el anuncio de que algunos modos de juego estarán disponibles como paquetes DLC premium opcionales, con un acceso limitado previo pago, entre los que se incluye la próxima actualización programada para su lanzamiento este otoño, que trae consigo un montón de características nuevas y emocionantes como el «Equipo creativo», donde podremos crear su propio equipo de ensueño a base de fichajes, muy similar al exitoso sistema FUT de los juegos FIFA de Electronic Arts.

Así mismo, las actualizaciones posteriores incluirán novedades como un modo de edición, soporte para la respuesta háptica y gatillos adaptativos en PS5, controles de balón avanzados, golpeos especiales (pase potente, tiro potente y más), entre otros planes.

Announcing #eFootball 2022 – the official title for our platform’s first season!

Launching September 30th on consoles and PC 💻🎮 fans can finally experience how we have #SetFootballFree

Find out more right here: https://t.co/XGJAKZFGaV pic.twitter.com/HqQRjjHQuv

— eFootball (@play_eFootball) September 2, 2021