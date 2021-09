Acaba de salir una nueva versión del navegador Opera para PC, Opera 79, y lo hace con poca cosa, pero lo suficiente como para prestarle unos segundos de atención. Que no se diga que solo innovan Microsft Edge y Vivaldi… porque no es así. De hecho, está la escena bastante animada incluso con Chrome, que ha despertado del letargo gracias en parte a que la competencia no para.

Peo ahora hablamos de Opera 79, una nueva versión del navegador web de desarrollo noruego pero propiedad china cuya actualización ya estarán recibiendo todos sus usuarios y que llega con tres novedades de interés, al margen de las habituales correcciones de estabilidad, rendimiento y seguridad que se sirven con cada lanzamiento, primero de Chromium, segundo del navegador que corresponda.

En este caso el navegador que corresponde es Opera y la primera novedad a destacar, la mejora de los pinboards, esa suerte de ‘colecciones’ a lo Microsoft Edge que el navegador implementó hace unos meses. A diferencia de los marcadores, los pinboards permiten guardar diferentes tipos de contenidos (enlaces, imágenes, notas, etc) de una manera visual, ofreciendo la posibilidad de compartirlos con rapidez.

Pues bien, la mejora que aporta Opera 79 con respecto a los pinboards es que a partir de ahora se guardan en local, en el propio navegador, y solo cuando se desee compartir se suben a la nube de Opera y se genera el enlace para compartir, valga la redundancia. ¿Qué aporta esto? Más inmediatez, más privacidad… Aunque si sincronizas datos, estás en las mismas.

La segunda novedad de Opera 79 es la mejora del gestor de descargas, que a decir verdad era -lo sigue siendo, para qué engañarnos- algo mediocre… Y en lugar de solucionar los problemas que arrastra, lo que han hecho es añadir integración con la carpeta de descargas del sistema, de manera que se puedan gestionar todas las descargas desde un mismo sitio… para lo cual ya estaba la carpeta de descargas, ¿no?

Por último, Opera 79 concede por fin una petición de los usuarios largo tiempo demandada, pero solo para quienes usan Windows o Mac y solo en parte: la integración con el tema del sistema, léase si es el tema claro, el oscuro y cuándo cambiar de uno a otro.

Y así es como va evolucionando Opera, otrora faro de innovación en el segmento de los navegadores web. A día de hoy mantiene el tipo en este aspecto, pero la competencia aprieta mucho más que nunca antes, algo curioso para estar atravesando un momento en el que todo es Chromium, con un par de excepciones.