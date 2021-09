Tras avanzarnos nuevos detalles y vídeos de su segunda temporada, que finalmente se estrenará el próximo 17 de diciembre, Netflix ha vuelto a poner el foco en The Witcher, confirmando ahora que habrá una tercera temporada del show, así como una segunda película de anime y, sorprendentemente, una nueva serie orientada para el público familiar y los niños.

Si bien por el momento los detalles se centran exclusivamente en la corta publicación de un tuit con un teaser de apenas unos segundos, tal y como nos confirma el actual curso de la serie, esta tercera temporada se seguirá centrando en ofrecer una adaptación fidedigna de las novelas originales de Andrzej Sapkowski, continuando la historia alrededor de Geralt en tonos de pasado y presente.

De hecho, ya desde el anuncio de su primera temporada, Netflix comentaba que The Witcher sería un proyecto a bastante largo plazo, con hasta siete temporadas en mente, llegando incluso a bifurcarse en algún punto para adentrarse en las historias de la trilogía de juegos.

Toss a coin to our growing Witcher universe! We can officially announce The Witcher Season 3, along with a second anime feature film, and a new Kids and Family series set in the world of The Witcher. pic.twitter.com/E032fDAXYx

— The Witcher (@witchernetflix) September 25, 2021