Netflix celebró anoche TUDUM, su primer gran evento para fans en el que, al estilo de la oferta de contenidos de la plataforma, hubo un poco de todo, enfocado eso sí en lo que ha tenido o se espera que tenga éxito. Así pues, TUDUM desveló avances de películas y series que están por llegar, algunas ya conocidas, otras por conocer, pero todas englobadas en las apuestas más en firme de la cadena estadounidense.

A lo largo de las tres horas que duró TUDUM aparecieron en pantalla -el evento se celebró como manda actualmente, cien por cien a través de Internet, tirando del streaming en el que se basa el negocio de la compañía y todo a base de vídeo pregrabado- grandes estrellas del celuloide que se mantienen en activo con algo en Netflix, es el caso de Henry Cavill con The Witcher, u otras que están a punto de estrenarse, como Dwayne Johnson con Alterta roja, por poner un par de ejemplos.

En un rápido repaso a los espacios más destacados de TUDUM, se habló de la mencionada Alerta roja, de La casa de papel, Los Bridgerton, Sandman, Cobra Kai, The Umbrella Academy, Ejército de los ladrones, The Witcher… El anime que tanta importancia tiene para Netflix tuvo su hueco también, se hizo hasta un debate sobre el cine de acción made in Netflix en el que se echó en falta autocrítica, habida cuenta de lo que les cuesta rebasar mínimamente la mediocridad… Hubo, lo dicho, un poco de todo.

A continuación puedes ver algunos de los tráilers más interesantes que se lanzaron en TUDUM.

Alterta roja

Comenzamos con el nuevo tráiler de Alerta roja, la que va a ser la producción más cara de Netflix hasta la fecha. Protagonizada por Dwayne Johnson, Ryan Reynolds y Gal Gadot, Alerta roja es acción de corte clásico. ¿Lo conseguirá Netflix esta vez? No lo parece, pero… Se estrenará el 12 de noviembre.

Sandman

Continuamos con Sandman, una de las series más esperadas de Netflix por por fans del cómic original de DC escrito por Neil Gaiman. Una vez más, el tráiler no inspirada nada positivo, pero habrá que ver para juzgar. Se estrenará «próximamente».

Stranger Things

Por supuesto, en un evento de Netflix para los fans, no podía faltar su gran éxito pop, Stranger Things, una de sus obras más laureadas y, contra todo pronóstico, estiradas como el chicle con resultados aceptables. Su cuarta temporada se estrenará en 2022, sin especificar.

Cobra Kai

Otro de los fenómenos atrapafrikis que no podían faltar en TUDUM es Cobra Kai, que si bien no es una producción original de Netflix, ya la ha hecho suya. Su cuarta y última temporada se estrenará el último día del año, el próximo 31 de diciembre.

The Witcher

Y qué decir de The Witcher, el juego de tronos wannabe de Netflix en el que muchos tenemos puesta la esperanza de que con su segunda temporada remonte, porque de mantener el irregular nivel de la primera, malo; pero de ir a peor… No mentemos al diablo. El 17 de diciembre saldremos de dudas.

Tyler Rake 2

Hablando del cine de acción de Netflix que apenas rebasa la mediocridad, Tyler Rake es de los pocos ejemplos que entran en dicha categoría y aunque la película original acabó como acabó, solo necesitaba un poco de éxito para tener secuela, como demuestra el tráiler de la misma, en el que Chris Hemsworth está tocado, pero no hundido.

Vikingos: Valhalla

Y hablando de secuelas, la de la exitosa Vikingos se la ha quedado Netflix, lo cual significa que o es un pelotazo, o va a durar menos que cualquiera de los desgraciados que pueblan la seria. Vikingos: Valhalla se estrenará a lo largo de 2022.

Ejército de los ladrones

Y más secuelas: esta es la de la infame Ejército de los muertos, la última peli de zombis de Zack Snyder y posiblemente uno de los mayores bodrios que haya creado nunca el cineasta, pero… funcionó bien y Netflix le ha tendido la mano para hacer, ojo una precuela sin zombis, solo con atracos. Se estrenará en breve, el 29 de octubre.

Cowboy Bebop

Otro lanzamiento muy esperado es la adaptación como serie con personajes de carne y hueso de Cowboy Bebop, uno de los animes más populares de su categoría. De este apenas se ha mostrado los títulos de crédito, pero la pinta es cuando menos interesante. Se estrenará el 19 de noviembre.

Anime

Para terminar, otro avance, el de los animes que están por estrenarse en Netflix en lo que queda de año y en parte del siguiente, incluyendo nuevas franquicias, nuevas reinterpretaciones, nuevas temporadas, etc. La apuesta de la plataforma por el anime es contundente como se ha venido demostrando este 2021 y no va a decaer.

¿Te has quedado con ganas de más? Lo cierto es que hay mucho más TUDUM al margen de lo que te hemos adelantado en esta entrada y lo tienes todo en el canal de Netflix en YouTube, en un vídeo de tres horas y pico que, si te apetece, puedes ver subtitulado al castellano. Y recuerda: TUDUM es un evento para fans, Netflix se guarda muchas otras cosas en la guantera que lanzará sin piedad.