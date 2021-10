Si usas Google Fotos seguramente ya conoces la función de «tus recuerdos», no solo esa en la que se muestran fotos «de tal día como hoy, hace un año -o dos, o tres…-» , sino una que lo engloba todo, pero cuyo propósito es el mismo: mostrarte alguna de tus fotos históricas para… pues vaya uste a saber para qué: para alegrarte el día, para despertar en ti un poco de nostalgia… Y muy probablemente para que pinches y pierdas un rato revisando tus recuerdos, que para eso son tuyos.

Pues ojo al dato, porque si no hace mucho que Google integró «tus recuerdos» en Android vía widget, ahora quiere hacer lo propio en el mismo Chrome, en plena página de nueva pestaña. El invento lo han descubierto como es habitual en Chrome Story y, como también suele ser habitual, se trata de una función que todavía tardará en aparecer en la versión estable del navegador para PC para todo el mundo, aunque parece estar más cercana que otras de las que solemos hacernos eco de vez en cuando.

En otras palabras, la ‘opción oculta’ de «tus recuerdos» de Google Fotos en Chrome se puede encontrar ya en la versión estable de Chrome para Linux, Mac y Windows, pero no sirve de nada activarla porque no funciona. Por eso no te decimos cómo hacerlo, a diferencia de las funciones interesantes que sí se pueden probar ya y que recogemos habitualmente. Esta solo funciona por ahora en la versión Canary de Chrome, que no te recomendamos para nada utilizar porque no lo está para entornos en producción.

La pregunta ahora es, ¿te interesará tener «tus recuerdos» en primera plana de Chrome cuando la función se estrene en el navegador? Porque lo más probable es que se pueda desactivar… y menos mal, si quieres que te diga la verdad. No uso Chrome, pero de hacerlo me parece la peor de las ideas tener ahí fotos personales, cuando uso el navegador, principalmente, para trabajar. Claro que mi caso no es el de todo el mundo.

Para el usuario corriente y moliente de las aplicaciones y servicios de Google, quizás resulte ser una característica de valor; y quizás lo resulte también para la propia Google, a tenor de que el fin del almacenamiento gratuito ilimitado puede haberle hecho un poco de mella a su base de usuarios y tirar de nostalgia es una buena estrategia para recordar que Google Fotos sigue ahí y que -de no ser por el patente riesgo de privacidad que supone, aunque esto lo añado yo- es un servicio de primera.