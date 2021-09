¿Quieres saber cómo activar el nuevo menú de compartir de Chrome? Te lo explicamos, así que toma nota porque es muy sencillo y quizás te resulte de utilidad. Además, el nuevo menú de compartir de Chrome es una característica que el navegador de Google estrenará más pronto que tarde, por lo que matas dos pájaros ede un tiro: compruebas si te gusta o no y te adelantas a la puesta de largo oficial, porue esto es algo que viene sí o sí.

Como ya sabes, hace unos días que se lanzó Chrome 94 y entre sus novedades hay un poco de todo, incluyendo características polémicas que no harán ninguna gracia a quien se preocupe por su privacidad. Ahora bien, como tampoco parece probable que haya nadie que se preocupe por su privacidad y use Chrome, a la postre el navegador web más popular del mercado por mucho, he aquí una «novedad oculta» que puede que te interese conocer, si es que usas Chrome.

De hecho, si usas Chrome y le sigues un poco la pista a su desarrollo, sabrás también que las nuevas características se van probando en las distintas versiones en desarrollo, hasta que llegan a la estable y se habilitan para todo el mundo. Antes, permanecen un tiempo de pruebas en la misma versión estable, pero de manera oculta, accesibles únicamente mediante la activación de una opción oculta. Pues bien, el el nuevo menú de compartir de Chrome entra dentro de dicha categoría.

El nuevo menú de compartir de Chrome

No es nada nuevo: hace varios meses que te hablamos del nuevo menú de compartir de Chrome, pero entonces solo estaba disponible para activar en la versión Canary del navegador, muy interesante por todo lo que le va llegando, pero nada recomendable para su uso en el día a día. Ahora, sin embargo, la característica de marras ya está disponible en la versión estable, aunque tengas que activarla manualmente. Y no, no entraña ningún riesgo el probarla.

¿Por qué no la han activado por defecto, entonces? Porque Google lleva sus tiempos y sí, tal vez haya que pulirla un poco añadirle alguna opción, pero riesgo no tiene y de encontrarte con algún problema, basta con revertir el cambio para quedarte como estabas. ¿Merece la pena activar el nuevo menú de compartir de Chrome? Eso ya va a gustos y necesidades, pero no está mal y como no va a ser una función opcional…

Hablando de opciones, está es la pega más destacada del nuevo menú: tiene las que tiene y ninguna más, ni forma aparente de añadir o quitar nada: copiar enlace, enviar a tus dispositivos, generar un código QR, enviar, guardar página como…; compartir enlace con Facebook, WhatsApp, Twitter y LinkedIn. Estas son las opciones del nuevo menú de compartir de Chrome, cuyo botón se sitúa a la izquierda del de añadir marcador, dentro de la barra de direcciones del navegador.

Si quieres activarlo, entra en la siguiente dirección y procede a ello (enabled y reiniciar el navegador):

chrome://flags/#sharing-hub-desktop-omnibox

¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Qué opinas? Yo creo que hace mil años que deberían haber añadido algo así, pero llega tarde y mal. Esperemos que cuando está disponible en abierto para todo el mundo, incluyan la opción de editar las opciones del menú, porque aunque tal y como está puede venirle bien a una mayoría de gente, hay otra minoría muy mayoritaria también que no va a quedar satisfecha. Claro que a lo mejor ni usa Chrome.