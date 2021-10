YouTube implementa la reproducción continua del móvil al PC

«Seguir viendo» es como se llama la nueva función que ha implementado YouTube y que está llamando la atención a todos los medio tecnológicos más por el ya era hora que por tratarse de una increíble novedad, aunque siendo honestos, es una novedad y resulta increíble que la plataforma de streaming de vídeo número uno el planeta no contase con ella.

Hablamos, básicamente, de una función habitual en servicios de vídeo bajo demanda como Netflix y similares: estás viendo una peli o serie en un dispositivo, de la dejas a mitad y quieres seguir viéndola en otro dispositivo… y ahí la tienes, lista para continuar con la reproducción justo en el minuto en el que la dejaste. ¡Básico o no? Pues eso es que acaba de conocerse que está implementando YouTube… con matices.

Con matices, sí, porque en el caso de YouTube le seguir viendo solo funciona del móvil al PC, es decir, de la aplicación móvil a la aplicación web para PC, pero no a la inversa. Por lo tanto, si empiezas a ver un vídeo en el navegador de tu PC y pretende seguir viéndolo en la aplicación móvil, más te vale hacerlo de la forma clásica, porque tal y como está ahora la función, es lo que hay.

En resumen, el ‘invento’ funciona tal que así: estás viendo algo en la app móvil de YouTube, pausas la reproducción por lo que sea y más tarde, sentado frente a tu PC, entras en el sitio de YouTube para continuar la reproducción… y verás una ventana flotante en la esquina inferior derecha de la pantalla con el vídeo que estabas viendo en, se supone, el momento exacto de reproducción en que lo dejaste y el inequívoco mensaje de «seguir viendo».

El método tradicional de ‘seguir viendo’ algo en YouTube

Las cosas como son: esta nueva función de YouTube es extremadamente cutre, al menos hasta que la completen ofreciendo compatibilidad bidirecional y, sobre todo, soporte para más de un vídeo, porque precisamente YouTube es un servicio propenso al exceso y dejar las cosas a medias. Cosas que te gustaría acabar de ver en algún otro momento, sin empezar desde el principio ni andar buscando el punto en el que te quedaste.

Así que no te irrites si esta nueva función no cumple con tus expectativas o ni siquiera te ha llegado, porque se extá extendiendo entre los usuarios y puede tardar. No obstante, no la necesitas: el historial de YouTube es tu mejor aliado para seguir viendo vídeos por donde los dejaste. No siempre va a la perfección, pero sí lo hace la mayoría de las veces.

Y si eres de ver muchos vídeos y dejarlos sin terminar para continuarlos en otro momento, créate una lista de reproducción llamada «seguir viendo» a algo por el estilo y añádelos ahí cuando quieras ‘aparcarlos’ para más adelante. Podrás retomarlos siempre y cuando YouTube no los haya censurado.