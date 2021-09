YouTube endurece la censura de contenidos críticos con las vacunas

Desde la aparición de las vacunas contra la Covid-19, el contagio, los ingresos hospitalarios, los síntomas graves o la muerte de pacientes afectados por la enfermedad se ha reducido drásticamente. Los números a este respecto no engañan. Las vacunas contra la Covid-19, administradas ya en miles de millones de dosis a lo largo de, principalmente, el primer mundo, han demostrado por lo tanto su efectividad en la disminución de los riesgos asociados a la enfermedad.

Sin embargo, las vacunas no son perfectas. Son, con una inmensa diferencia, las que más incidencias están generando en los sistemas de alerta de potencias como Estados Unidos, Reino Unido o la Unión Europea y su eficacia plena, entendiendo esto como la capacidad de las vacunas por impedir en su totalidad el contagio o los síntomas graves de la Covid-19, no existe. Asimismo, las dosis de refuerzo, sobre las que todavía no hay consenso científico, están siendo aprobadas y compradas en convivencia del poder político y las grandes farmacéuticas que las producen.

Estas son algunas de las críticas que se le pueden hacer a las vacunas sin recurrir a los locos de turno, los llamados antivacunas o negacionistas extremos, los cuales se encuentran siempre que se rasque un poco en cada estrato de la sociedad y que se multiplican como hongos cuando algún acontecimiento extraordinario, positivo o negativo, se sucede. De igual modo que muchos argumentos contrarios a la vacunas son rechazables, también los hay a favor que no terminan de sostenerse y no por expresarlos se alinea uno con nadie.

Pues bien. YouTube no solo ha hecho todo lo posible para erradicar el debate al respecto, sino que ahora extiende sus medidas a todas las vacunas en general. Cualquier disidencias será a partir de ahora expulsada de la plataforma en aras de un consenso científico que en este caso, el de las vacunas tradicionales, siempre ha estado ahí. También en el caso de las nuevas vacunas contra la Covid-19, que por el impacto de la pandemia y lo apresurado, no obstante, han dado mucho más de que hablar.

En concreto, estas será la nueva política de censura de YouTube con respecto a las vacunas:

«Específicamente, se eliminará el contenido que alegue falsamente que las vacunas aprobadas son peligrosas y causan efectos crónicos en la salud, que afirme que las vacunas no reducen la transmisión o contracción de enfermedades o que contenga información errónea sobre las sustancias contenidas en las vacunas. Esto incluiría contenido que diga falsamente que las vacunas aprobadas causan autismo, cáncer o infertilidad, o que las sustancias en las vacunas pueden rastrear a quienes las reciben.

Existen importantes excepciones a nuestras nuevas pautas. Dada la importancia de la discusión pública y el debate para el proceso científico, continuaremos permitiendo contenido sobre políticas de vacunas, ensayos de nuevas vacunas y éxitos o fracasos históricos de vacunas en YouTube. También se permitirán testimonios personales relacionados con las vacunas, siempre que el video no infrinja otras Pautas de la comunidad o que el canal no muestre un patrón de promoción de la vacilación ante las vacunas.»

Pero esto… ¿es censura, o es luchar contra la desinformación? No importa la acepción que elijas del verbo censurar, porque a la postura de YouTube le sirven todas ellas. Recordemos que YouTube no censura el contenido religioso, ese que te dice que si te comportas de tal o cual manera, irás al cielo y demás. Tampoco censura el contenido relativo a cualquier otro tipo de creencia que pueda derivar en algún supuesto mal… Pero sí censura a los ‘bebelejía’ porque, ya se sabe, es peligroso para la sociedad.