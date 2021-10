NVIDIA ha confirmado una interesante promoción que nos permitirá conseguir Marvel’s Guardians of the Galaxy gratis, uno de los juegos más esperados del momento, y también uno de los más interesantes desde el punto de vista técnico ya que, como recordarán nuestros lectores habituales, soportará trazado de rayos aplicado a reflejos y DLSS.

Si queréis profundizar sobre este tema os invito a echar un vistazo a este artículo, donde lanzamos un primer vistazo a sus claves más importantes a nivel técnico. Volviendo a la promoción, para conseguir Marvel’s Guardians of the Galaxy gratis solo tenemos que:

Comprar un PC equipado con una tarjeta gráfica GeForce RTX 3090, 3080 Ti, 3080, 3070 Ti, 3070, 3060 Ti o 3060. Antes de comprar asegúrate de que el minorista ha identificado el equipo que vas a comprar como adscrito a esta promoción, si no, no podrás conseguir Marvel’s Guardians of the Galaxy gratis.

Comprar un portátil que cuente con una tarjeta gráfica GeForce RTX 3080, 3070 o 3060. Como en el caso anterior, comprueba que el modelo que quieres conseguir está incluido en la promoción. Si tienes dudas, pregunta al minorista antes de completar el proceso de compra.

Marvel’s Guardians of the Galaxy gratis: Así puedes canjear tu código

Una vez que hayas conseguido tu código estás solo a unos minutos de empezar a disfrutar de tu copia gratuita de Marvel’s Guardians of the Galaxy. El proceso para canjear el código es muy sencillo, pero por si tienes cualquier duda queremos compartir contigo todos los pasos que deberás dar para completarlo sin ningún tipo de problema:

Instala la última versión de la aplicación GeForce Experience.

Ábrela e inicia sesión con tu cuenta.

En el menú desplegable de «Cuenta» («Account») haz clic en la opción «Canjear» («Redeem»).

Introduce el código de la promoción que habrás recibido con la compra de tu PC o portátil.

Ahora solo tienes que seguir el proceso autoguiado que aparecerá en pantalla para iniciar sesión en Steam.

Elige la opción «Canjear».

Ahora ve a tu cliente de Steam para empezar a descargar el juego, ¡y a disfrutar!

Ten en cuenta que aunque con esta promoción puedes conseguir Marvel’s Guardians of the Galaxy gratis, no podrás empezar a jugarlo hasta el 26 de octubre, que es la fecha oficial de lanzamiento de dicho título.

Todavía no tengo detalles sobre la mejora de rendimiento que podremos conseguir al activar el DLSS de segunda generación, pero debería estar en la línea de lo que hemos ido viendo en la mayoría de grandes lanzamientos anteriores, lo que significa que a partir de una RTX 3060 podremos jugarlo sin problemas con calidad máxima y trazado de rayos activado.

Si tenéis cualquier duda podéis dejarla en los comentarios y estaré encantado de ayudaros a resolverla.