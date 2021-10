No hay duda de que Guardians of the Galaxy es uno de los próximos lanzamientos más importantes de Eidos-Montreal, y también es uno de esos juegos que vendrá a demostrar, una vez más, la superioridad del PC frente a las consolas «de nueva generación», entrecomillas porque, como sabéis los que nos leéis a diario, ni PS5 ni Xbox Series X han introducido nada realmente nuevo, y han demostrado de sobra que su capacidad para trabajar con trazado de rayos es inferior a lo que podríamos esperar de una RTX 2060, tarjeta gráfica que, os recuerdo, llegó al mercado en enero de 2019.

Si alguien cree que exagero le invito a repasar este artículo donde vimos que Devil May Cry 5 Definitive Edition utilizaba, en su versión para consolas de nueva generación, un trazado de rayos de muy baja calidad, o este otro donde pudimos confirmar que Control funciona mejor en una RTX 2060 que en PS5, y que la implementación del trazado de rayos en dicha consola está también muy por detrás del que vimos en PC.

Volviendo a Guardians of the Galaxy, ayer pudimos disfrutar de un nuevo tráiler con diferentes escenas de juego real que recoge, además, un interesante resumen con las características técnicas más importantes que tendrá la versión para PC, y la verdad es que tienen una pinta muy buena. Seguro que estáis deseando conocerlas, así que no os entretengo más, vamos a echar un vistazo a esas claves técnicas:

Trazado de rayos: en Guardians of the Galaxy estará aplicado a los reflejos, y mejorará de forma notable el realismo de este tipo de efectos. Ya hemos visto en otros juegos, como Cyberpunk 2077 y Control, lo espectaculares que pueden ser los reflejos generados con trazado de rayos. Las tarjetas gráficas RTX 20 y RTX 30 aceleran esta tecnología en sus núcleos RT.

Iluminación difusa: que añadirá una capa de realismo importante al generar efectos de luz que inciden sobre los objetos desde múltiples ángulos, consiguiendo una iluminación más homogénea, uniforme, suave y apropiada a las particularidades de cada escena.

HDR : también conocida como iluminación de alto rango dinámico, que mejorará el realismo y ese contraste único que encontramos en escenas donde se producen grandes variaciones en la iluminación (secciones muy oscuras y/o muy iluminadas) que pueden afectar al grado de detalle, o a la reproducción del color.

DLSS de segunda generación : es una tecnología de reconstrucción y reescalado inteligente de la imagen que combina varias imágenes, renderizadas a una resolución inferior a la nativa, para crear una imagen de salida de alta calidad reescalada a la resolución objetivo. Mejora el rendimiento manteniendo, o incluso superando, la calidad que obtendríamos renderizando esas imágenes de forma nativa.

Resolución 8K: que nos permitirá disfrutar de un nivel de nitidez simplemente impresionante, ya que hablamos nada más y nada menos que de 33,17 millones de píxeles en pantalla, una cifra que deja «en ridículo» a los 8,29 millones de píxeles que se mueven al activar la resolución en 4K.

Guardians of the Galaxy también llega a GeForce Now: Podrás jugarlo en tu smartphone

NVIDIA también ha confirmado que Guardians of the Galaxy será uno de los próximos juegos que llegarán a GeForce Now, el conocido servicio de juego en la nube del gigante verde, y gracias a ello podremos jugarlo de forma óptima incluso aunque nuestro equipo no cumpla con los requisitos mínimos.

Interesante, ¿verdad? Pero eso no es todo, también podrás jugarlo en tu smartphone o en tu tablet sin ningún problema, gracias al amplio soporte de GeForce Now, y a su sistema de guardado de partidas en la nube. Recuerda que GeForce Now tiene un plan gratuito que te permite disfrutar de sesiones de juego de hasta una hora, y que si quieres disfrutar de los títulos con trazado de rayos y DLSS podrás hacerlo por tan solo 9,99 euros al mes.

El lanzamiento de Guardians of the Galaxy tendrá lugar el 26 de octubre, y llegará a PC, Xbox One, Xbox Series S-Series X, PS4, PS5, Nintendo Switch y PC. Los requisitos no han trascendido, pero deberían seguir la línea de cualquier título intergeneracional actual, lo que significa que a partir de un procesador de cuatro núcleos y ocho hilos, 8 GB de RAM y una GTX 970-GTX 1060 o Radeon RX 480-570 debería funcionar bien en 1080p y calidad alta.